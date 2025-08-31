 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Die SG Hüffelsheim darf früh gegen gegen den FK Pirmasens II jubeln.
Die SG Hüffelsheim darf früh gegen gegen den FK Pirmasens II jubeln. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Verbandsliga LIVE: Hüffelsheim nach Blitzstart knapp vorne

Herxheim und Marienborn im Duell der Sieglosen +++ Morlautern verliert Zuhause gegen Basara Mainz 1:3

Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startete am Freitagabend mit zwei Partien: Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 2:0 gegen den VfB Bodenheim. Parallel gewann der TuS Hohenecken gegen TuS Steinbach in einem torreichen Spiel mit 4:3. Am Samstag stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm: Absteiger Morlautern verliert gegen den Tabellendritten Basara Mainz 1:3, außerdem verlor Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel 0:5. Der Sonntag bringt schließlich vier Spiele: Die SG Hüffelsheim trifft auf FK Pirmasens II, Jahn Zeiskam empfängt den SV Steinwenden, die TSG Bretzenheim fordert Mechtersheim heraus und Viktoria Herxheim misst sich mit dem SV Marienborn.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
4
3
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
1
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
5
2

Heute, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
1
0

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
0
1

Heute, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
0
0

31.8.2025, 16:00 Uhr
Celine GollanAutor