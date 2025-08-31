Verbandsliga LIVE: Hüffelsheim nach Blitzstart knapp vorne

Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startete am Freitagabend mit zwei Partien: Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 2:0 gegen den VfB Bodenheim. Parallel gewann der TuS Hohenecken gegen TuS Steinbach in einem torreichen Spiel mit 4:3. Am Samstag stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm: Absteiger Morlautern verliert gegen den Tabellendritten Basara Mainz 1:3, außerdem verlor Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel 0:5. Der Sonntag bringt schließlich vier Spiele: Die SG Hüffelsheim trifft auf FK Pirmasens II, Jahn Zeiskam empfängt den SV Steinwenden, die TSG Bretzenheim fordert Mechtersheim heraus und Viktoria Herxheim misst sich mit dem SV Marienborn.