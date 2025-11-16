Verbandsliga LIVE: Hornau stolpert gegen Waldbrunn, SVW führt

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die SG Walluf am Mittwochabend hat sich der FV Biebrich vorerst aus der absoluten Spitzengruppe der Verbandsliga verabschiedet. Immerhin: Gegen Juno Burg konnten die 02er einen klaren Heimerfolg feiern. Am Sonntag zog dann der Rest der Liga nach: Im absoluten Kellerduell setzte sich der FV Breidenbach gegen Germania Okriftel durch. Der SV Zeilsheim spielte 2:2 in Heuchelheim und verpasste wichtige drei Punkte. Herbstbmeister Hornau stolperte beim 0:1 gegen den FC Waldbrunn, Rot-Weiß Hadamar unterlag formstarken Marburgern und rutscht in der Tabelle auf Rang sieben. Der Zweite Türkischer SV dagegen gewann in Haiger und bleibt Spitzenreiter Hornau auf den Fersen. Limbug und der FC Ederbergland trennten sich 1:1. Der SV Wiesbaden führt derweil mit 3:1 gegen Dietkirchen.