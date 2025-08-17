 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Hadamars Spielertrainer Maurice Burkhardt musste mit seinem Team bislang zwei knappe Niederlagen verkraften.
Hadamars Spielertrainer Maurice Burkhardt musste mit seinem Team bislang zwei knappe Niederlagen verkraften. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Verbandsliga Live: Heuchelheim und Limburg im Aufsteigerduell

Ambitionierte Teams wie Rot-Weiß und Hornau warten noch auf den ersten Sieg +++ Okriftel und Türkischer SV wollen erstmals punkten +++ Marburg will Wiedergutmachung in der Landeshauptstadt

Wiesbaden. Zwei Spieltage sind erst vorbei und dennoch scheint es, als wäre bei manchen Teams schon ein bisschen Druck auf dem Kessel: Zum Beispiel beim SV Rot-Weiß Hadamar. Der einstige Hessenligist, der in der Vorsaison in der Spitzengruppe der Liga unterwegs war, hat zum Auftakt zweimal knapp mit 1:2 verloren und steht noch ohne Zähler da. Nun wartet das sehr schwere Auswärtsspiel beim FC Ederbergland. Ähnlich ist die Lage bei den TuS Hornau, die bislang spielerisch noch weit weg sind von ihren Ansprüchen und bisher zweimal remis gespielt haben. Gelingt nun beim FV Breidenbach der Befreiungsschlag? Schlusslicht Marburg kassierte am ersten Spieltag bei SV Wiesbaden eine heftige 0:5-Klatsche. Nun geht es wieder in die Landeshauptstadt, beim FV Biebrich soll Wiedergutmachung her. Die SG Walluf empfängt Aufsteiger Juno Burg und könnte den dritten Sieg im dritten Spiel klarmachen. Während der ebenfalls perfekt gestartete SV Zeilsheim bei Absteiger TSV Steinbach Haiger II ranmuss. Der SVW empfängt den FC Waldbrunn, der Türkische SV ist nach spielfreiem Wochenende bei Germania Okriftel zu Gast. TSF Heuchelheim empfängt zum Start des Spieltags Mitaufsteiger VfR Limburg.

Alle Partien im Überblick:

Heute, 14:00 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
2
1

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
1
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
4
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
1
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
15:30

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
0
2

Heute, 17:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
17:00live

