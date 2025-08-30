 2025-08-28T05:22:00.927Z

Die Waldalgesheimer (gelb) übernehmen mit ihrem Sieg am Freitagabend vorerst die Tabellenführung. -Archivfoto
Verbandsliga live: Basara gastiert in Morlautern

Herxheim und Marienborn im Duell der Sieglosen +++ Schweres Spiel für Morlautern bei Tabellendritten +++ Insgesamt noch sechs Teams ohne Sieg

Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startete am Freitagabend mit zwei Partien: Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 2:0 gegen den VfB Bodenheim. Parallel gewann der TuS Hohenecken gegen TuS Steinbach in einem torreichen Spiel mit 4:3. Am Samstag stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm: Absteiger Morlautern empfängt den Tabellendritten Basara Mainz, außerdem gastiert Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel. Der Sonntag bringt schließlich vier Spiele: Die SG Hüffelsheim trifft auf FK Pirmasens II, Jahn Zeiskam empfängt den SV Steinwenden, die TSG Bretzenheim fordert Mechtersheim heraus und Viktoria Herxheim misst sich mit dem SV Marienborn.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
4
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:30

Heute, 16:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
16:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
16:00

