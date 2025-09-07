Verbandsliga: Langstadt meldet sich zurück

Die SG Langstadt/Babenhausen beweist sich zurück. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

Darmstadt. Die Erleichterung war groß: Mit dem 5:2-Sieg beim FC Kalbach verbuchte die SG Langstadt/Babenhausen in der Verbandsliga Süd den ersten Punkt auf der Habenseite, nachdem der Aufsteiger insgesamt sechs Zähler (drei wegen fehlenden Unterbaus, drei wegen dem Einsatz eines gesperrten Spielers) abgezogen bekommen hat. Dagegen steckte der FCA Darmstadt die nächste, ernüchternde Niederlage ein und steht ohne einen Zähler am Tabellenende. Lokalrivale RW Darmstadt war spielfrei und verlor den ersten Platz.

So groß die Hoffnung vorher, so groß war nachher die Enttäuschung. Nach dem mutmachenden Pokal-Auftritt gegen Bayern Alzenau (2:3) wollten die Arheilger auch in der Liga Akzente setzen, doch die Leistung reichte dazu nicht. Im Gegenteil, es setzte den nächsten Dämpfer – die fünfte Niederlage im fünften Punktspiel. Und so, wie das Team gegen Groß-Gerau aufgetreten war, ist schwer an Besserung zu glauben. „Es ist sehr schwer aktuell die Lage. Da gibt es einige Punkte, die wir hinbekommen müssen“, meinte FCA-Trainer Luca Bergemann nach der Niederlage gegen einen Gegner, der ebenfalls keinen guten Tag hatte. Dennoch reichte es zu drei Punkten für den VfR. Auch, weil der Gastgeber zwar ordentlich begann („Da waren positive Ansätze zu sehen“), dann aber nicht über die Ansätze hinauskam und sich das Leben zusätzlich selbst schwermachte. So gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Ilias Benazza (11.) in Führung. Dann leistete sich der FCA einen Platzverweis – der vierte in dieser Saison. Diesmal sah Torwart Rudolfo Fortunato Da Silva nach einer wilden Aktion die Rote Karte. Genau in der Szene, als Marco Olivera De Castillo zum 2:0 für Groß-Gerau getroffen hatte.