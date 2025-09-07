Verbandsliga: Langstadt meldet sich zurück

Darmstadt. Die Erleichterung war groß: Mit dem 5:2-Sieg beim FC Kalbach verbuchte die SG Langstadt/Babenhausen in der Verbandsliga Süd den ersten Punkt auf der Habenseite, nachdem der Aufsteiger insgesamt sechs Zähler (drei wegen fehlenden Unterbaus, drei wegen dem Einsatz eines gesperrten Spielers) abgezogen bekommen hat. Dagegen steckte der FCA Darmstadt die nächste, ernüchternde Niederlage ein und steht ohne einen Zähler am Tabellenende. Lokalrivale RW Darmstadt war spielfrei und verlor den ersten Platz.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
So groß die Hoffnung vorher, so groß war nachher die Enttäuschung. Nach dem mutmachenden Pokal-Auftritt gegen Bayern Alzenau (2:3) wollten die Arheilger auch in der Liga Akzente setzen, doch die Leistung reichte dazu nicht. Im Gegenteil, es setzte den nächsten Dämpfer – die fünfte Niederlage im fünften Punktspiel. Und so, wie das Team gegen Groß-Gerau aufgetreten war, ist schwer an Besserung zu glauben.
„Es ist sehr schwer aktuell die Lage. Da gibt es einige Punkte, die wir hinbekommen müssen“, meinte FCA-Trainer Luca Bergemann nach der Niederlage gegen einen Gegner, der ebenfalls keinen guten Tag hatte. Dennoch reichte es zu drei Punkten für den VfR. Auch, weil der Gastgeber zwar ordentlich begann („Da waren positive Ansätze zu sehen“), dann aber nicht über die Ansätze hinauskam und sich das Leben zusätzlich selbst schwermachte. So gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Ilias Benazza (11.) in Führung. Dann leistete sich der FCA einen Platzverweis – der vierte in dieser Saison. Diesmal sah Torwart Rudolfo Fortunato Da Silva nach einer wilden Aktion die Rote Karte. Genau in der Szene, als Marco Olivera De Castillo zum 2:0 für Groß-Gerau getroffen hatte.
„Nach einem Gegentor zerbricht bei uns alles“, haderte Bergemann und sah so gut wie keine Lichtblicke mehr. Zwar hatte gleich nach der Pause FCA-Kapitän Vinicius Miranda De Oliveira (49.) die Chance zum Anschluss. Aber das war es dann in der Offensive der Gastgeber, die Gäste hatten keine Mühe, den Sieg nach Hause zu bringen. Einmal mehr wurde dabei offensichtlich, dass es den Arheilgern an Führungsspielern fehlt. Und an Qualität. „Vielleicht haben wir zu viel im Kader verändert zu dieser Saison“, meinte denn auch Bergemann. Das gilt es wieder zu tun. Das Team muss verstärkt werden, damit die Ernüchterung nicht noch größer wird.
Toni Coppolecchia atmete tief durch, nachdem sich die SG nach einer Niederlagenserie mit teils schwachen Leistungen zurückgemeldet hat. „Wir leben noch“, sagte der Langstädter Sportdirektor und fügte an: „Das war so wichtig für die Moral und die Stimmung im Team.“ Er gab aber auch zu, dass Mitaufsteiger Kalbach nicht das Kaliber der bisherigen Gegner hatte. „Kalbach war auf Augenhöhe, das kam uns entgegen.“ Hinzu kamen zwei Faktoren: Die Defensive hielt, auf die die Gäste vor allem den Fokus gelegt hatten. Und die Chancen wurden konsequent genutzt.
So brachte Simon Felde die Langstädter mit seinem Doppelpack (13./46.) mit 2:0 in Führung. Ein wichtiger Treffer war sicherlich das 3:1 von Adrian Postall (62.), zumal in Überzahl (Kalbachs Huimang Park hatte Gelb-Rot gesehen/54.), der den FCK ausbremste. Denn kurz zuvor hatten die Gastgeber durch Shuto Ishimo (53.) verkürzt. Postall (76.) und Daniele Toch (80.) erhöhten, ehe Maximilian Motsch zum 2:5 traf (89.)