Verbandsliga, Landesliga, Landesklasse: So laufen der Auf- und Abstieg

In elf Tagen geht es unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) wieder um Punkte. Dann eröffnet das Stadtderby zwischen dem Aufsteiger VfB Ottersleben und dem SV Fortuna Magdeburg die neue Spielzeit der Verbandsliga. Den Auf- und Abstiegsmodus seiner Herren-Spielklassen hat der FSA noch nicht offiziell bekanntgegeben. FuPa liegt jedoch eine aktuelle Fassung der Ausschreibung für die Saison 2026/27 vor, die diese Fragen beantwortet.
Der Erstplatzierte der Verbandsliga ist Landesmeister und besitzt das Aufstiegsrecht zur Oberliga, sofern er die Anforderungen des Nordostdeutschen Fußballverbandes erfüllt.
Verzichtet der Landesmeister auf den Aufstieg, genießt der Zweit- oder gegebenenfalls der Drittplatzierte das Aufstiegsrecht (sofern aufstiegsberechtigt). Verzichten alle drei Teams, so "trifft der Vorstand des FSA auf Empfehlung des Verbandsspielausschusses eine Entscheidung", heißt es.
Die Mannschaften, die die Verbandsliga-Saison 2026/27 auf den Tabellenplätzen 15 und 16 beenden, steigen grundsätzlich in die Landesliga ab. Steigt eine Mannschaft aus Sachsen-Anhalt aus der Oberliga ab, bleibt die Zahl an Absteigern aus der Verbandsliga unverändert.
Bei zwei Absteigern aus der Oberliga gibt es einen zusätzlichen Absteiger aus der Verbandsliga. Steigen drei Teams aus Sachsen-Anhalt aus der Oberliga ab, gibt es vier Absteiger aus der Verbandsliga. Bei noch mehr Absteigern aus der Oberliga würde sich die Staffelstärke der Verbandsliga in der Saison 2027/28 erhöhen.
Die Staffelsieger der LOTTO-Landesliga Nord und Süd besitzen (sofern aufstiegsberechtigt) das Aufstiegsrecht zur Verbandsliga.
Bei Nichtwahrnehmung genießt der Zweit- oder gegebenenfalls der Drittplatzierte der Staffel das Aufstiegsrecht. Kommt es zum Verzicht aller drei Vereine, trifft der Vorstand des FSA auf Empfehlung des Spielausschusses eine Entscheidung.
Einen zusätzlichen Aufsteiger zur Verbandsliga gibt es, wenn - wie in der vergangenen Saison - keine Mannschaft aus Sachsen-Anhalt aus der NOFV-Oberliga absteigen sollte. Dann spielen die Teams, die "in Ihrer Staffel den Platz belegen, welcher direkt hinter den direkten Aufsteigern ist", nach Abschluss der regulären Saison eine Relegation um den freien Verbandsliga-Startplatz. Im Hinspiel hat der Vertreter aus der Süd-, im Rückspiel der Vertreter aus der Nord-Staffel das Heimrecht.
Die Mannschaften, die die Landesliga-Saison 2026/27 in ihren Staffeln auf den Plätzen 14, 15 und 16 beenden, steigen grundsätzlich in die Landesklasse ab.
Steigt keine Mannschaft aus Sachsen-Anhalt aus der Oberliga ab, verringert sich die Zahl der Landesliga-Absteiger um einen. Dann spielen die Teams vom ersten Abstiegsplatz beider Staffeln (14) eine Relegation gegeneinander um den Klassenerhalt. Im Hinspiel hat der Vertreter aus der Süd-, im Rückspiel der Vertreter aus der Nord-Staffel das Heimrecht.
Erhöht sich die Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga, so wird auch die Zahl an Absteigern aus der Landesliga erhöht. Bei drei Absteigern aus der Verbandsliga spielen die Tabellen-13. beider Landesliga-Staffeln eine Relegation um den Klassenerhalt. Bei vier Absteigern aus der Verbandsliga steigen die Teams von den Plätzen 13, 14, 15 und 16 in beiden Landesliga-Staffeln direkt ab.
Die Staffelsieger der sechs Landesklasse-Staffeln besitzen (sofern aufstiegsberechtigt) das Aufstiegsrecht zur Landesliga.
Bei Nichtwahrnehmung genießt der Zweit- oder gegebenenfalls der Drittplatzierte der Staffel das Aufstiegsrecht. Kommt es zum Verzicht aller drei Vereine, trifft der Vorstand des FSA auf Empfehlung des Spielausschusses eine Entscheidung.
Die Mannschaften, die die Landesklasse-Saison 2026/27 in ihren Staffeln auf den Plätzen 13 und 14 beenden, steigen grundsätzlich in den Spielbetrieb der Kreis- und Stadtfachverbände ab. Eine Erhöhung der Zahl an Landesklasse-Absteigern wird es nicht geben.