Verbandsliga, Landesliga, Landesklasse: So laufen der Auf- und Abstieg Aus dem Verband +++ In der neuen Saison könnte es unter Umständen erneut zu Relegationsspielen kommen von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Vor einigen Wochen standen sich der CFC Germania 03 und der SSV 80 Gardelegen in der Verbandsliga-Relegation gegenüber. In der neuen Saison könnte es erneut zu Auf- und Abstiegsspielen kommen. – Foto: Kevin Gehring

In elf Tagen geht es unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) wieder um Punkte. Dann eröffnet das Stadtderby zwischen dem Aufsteiger VfB Ottersleben und dem SV Fortuna Magdeburg die neue Spielzeit der Verbandsliga. Den Auf- und Abstiegsmodus seiner Herren-Spielklassen hat der FSA noch nicht offiziell bekanntgegeben. FuPa liegt jedoch eine aktuelle Fassung der Ausschreibung für die Saison 2026/27 vor, die diese Fragen beantwortet.

Aufstieg Verbandsliga Der Erstplatzierte der Verbandsliga ist Landesmeister und besitzt das Aufstiegsrecht zur Oberliga, sofern er die Anforderungen des Nordostdeutschen Fußballverbandes erfüllt. Verzichtet der Landesmeister auf den Aufstieg, genießt der Zweit- oder gegebenenfalls der Drittplatzierte das Aufstiegsrecht (sofern aufstiegsberechtigt). Verzichten alle drei Teams, so "trifft der Vorstand des FSA auf Empfehlung des Verbandsspielausschusses eine Entscheidung", heißt es.

Abstieg Verbandsliga Die Mannschaften, die die Verbandsliga-Saison 2026/27 auf den Tabellenplätzen 15 und 16 beenden, steigen grundsätzlich in die Landesliga ab. Steigt eine Mannschaft aus Sachsen-Anhalt aus der Oberliga ab, bleibt die Zahl an Absteigern aus der Verbandsliga unverändert. Bei zwei Absteigern aus der Oberliga gibt es einen zusätzlichen Absteiger aus der Verbandsliga. Steigen drei Teams aus Sachsen-Anhalt aus der Oberliga ab, gibt es vier Absteiger aus der Verbandsliga. Bei noch mehr Absteigern aus der Oberliga würde sich die Staffelstärke der Verbandsliga in der Saison 2027/28 erhöhen.