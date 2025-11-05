Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Rot-Weiß Hadamar um Tolga Demirbas spielt am Donnerstagabend in Walluf und am Sonntag beim Türkischen SV. – Foto: T. Metz - Archiv
Verbandsliga: Kracher-Woche für Hadamar und Walluf, FCE in Waldbrunn
Dem direkten Duell unter der Woche folgen schwere Begegnungen am Sonntag +++ Ederbergland will mit Sieg in Waldbrunn Druck machen
Jede Menge los in der Verbandsliga in dieser Woche - vor allem für die SG Walluf und den SV Rot-Weiß Hadamar: Bereits am Donnerstagabend duellieren sich die beiden Teams zum Nachholspiel, nachdem die Partie vor eineinhalb Wochen nach Beschädigungen am Sportplatz nicht stattfinden konnte. Am Freitagabend geht es mit dem Duell zwischen Germania Okriftel und dem FV Biebrich weiter. Samstags geht es für Heuchelheim und Dietkirchen im direkten Duell um wichtige Zähler gegen den Abstieg, während der Tabellendritte Ederbergland mit einem Sieg in Waldbrunn den Anschluss ans Spitzenduo halten möchte. Sonntags warten dann mit dem TSV Steinbach Haiger II und dem Gastspiel beim Türkischen SV die nächsten Hammer-Aufgaben auf Walluf und Hadamar. Ferner kommt es zum Kellerduell zwischen dem SV Zeilsheim und dem VfR 07 Limburg. Tabellenführer Hornau ist in Marburg zu Gast.