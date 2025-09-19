 2025-09-19T07:58:00.826Z

Alemannai Waldalgesheim (gelbe Trikots) ist im Spitzenspiel in Mechtersheim zu Gast. Die TuS Marienborn spielt gegen Bad Kreuznach.
Alemannai Waldalgesheim (gelbe Trikots) ist im Spitzenspiel in Mechtersheim zu Gast. Die TuS Marienborn spielt gegen Bad Kreuznach. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Verbandsliga: Kracher und Verfolgerduell am Samstag

Furioser Auftakt in den Spieltag +++ Kellerduell in Steinwenden +++ Erster Eintracht-Sieg gegen Marienborn?

Furioser Beginn des achten Verbandsliga-Spieltags: Bereits am Samstag sind sechs Teams im Einsatz. Zwei Partien sind tabellarisch besonders interessant. Zuvorderst das SPitzenspiel zwischen Tabellenführer TuS Mechtersheim und Alemannia Waldalgesheim. Aber auch das Verfolgerduell zwischen dem Vierten FC Basara un dem Sechsten SG Hüffelsheim birgt Spannung. Außerdem will der VfB Bodenheim mit einem Heimsieg gegen Herxheim den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wahren. Am Sonntag wollen der FC Bienwald Kandel (in Steinbach) und Jahn Zeiskam (in Pirmasens) wichtige Zähler sammeln, um oben dranzubleiben. Die SG Eintracht Bad Kreuznach will gegen Marienborn ihren ersehnten ersten Sieg sammeln. Der SV Steinwenden empfängt den SV Morlautern zum Kellerduell. Außerdem spielt die TSG Bretzenheim gegen Hohenecken.

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
16:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:15

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
15:30

