Alemannai Waldalgesheim (gelbe Trikots) ist im Spitzenspiel in Mechtersheim zu Gast. Die TuS Marienborn spielt gegen Bad Kreuznach. – Foto: Michael Wolff - Archiv
Verbandsliga: Kracher und Verfolgerduell am Samstag
Furioser Auftakt in den Spieltag +++ Kellerduell in Steinwenden +++ Erster Eintracht-Sieg gegen Marienborn?
Furioser Beginn des achten Verbandsliga-Spieltags: Bereits am Samstag sind sechs Teams im Einsatz. Zwei Partien sind tabellarisch besonders interessant. Zuvorderst das SPitzenspiel zwischen Tabellenführer TuS Mechtersheim und Alemannia Waldalgesheim. Aber auch das Verfolgerduell zwischen dem Vierten FC Basara un dem Sechsten SG Hüffelsheim birgt Spannung. Außerdem will der VfB Bodenheim mit einem Heimsieg gegen Herxheim den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wahren. Am Sonntag wollen der FC Bienwald Kandel (in Steinbach) und Jahn Zeiskam (in Pirmasens) wichtige Zähler sammeln, um oben dranzubleiben. Die SG Eintracht Bad Kreuznach will gegen Marienborn ihren ersehnten ersten Sieg sammeln. Der SV Steinwenden empfängt den SV Morlautern zum Kellerduell. Außerdem spielt die TSG Bretzenheim gegen Hohenecken.