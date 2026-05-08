 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Kopf an Kopf mit den Besten

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga zeigen die Formkurven des TSV Steinbach II und des SSC Burg nach oben. Reicht das aus, um den FV Biebrich und den TuS Hornau herauszufordern +++

von Redaktion · Heute, 19:24 Uhr · 0 Leser
Maximilian Hagner (r.) vom SSC Burg jagt den Ball im Spiel gegen den FC Ederbergland ins Getümmel. © Lars Hinter
Maximilian Hagner (r.) vom SSC Burg jagt den Ball im Spiel gegen den FC Ederbergland ins Getümmel. © Lars Hinter

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SSC Juno Burg

Dillenburg. Die Schlussphase der Saison in der Fußball-Verbandsliga Mitte hält für die beiden Vertreter aus dem Fußballkreis Dillenburg am Sonntag anspruchsvolle Aufgaben bereit. Der formstarke TSV Steinbach II gastiert beim Rangdritten FV Biebrich, während der SSC Burg auf dem heimischen Rasenplatz seine englische Woche mit dem Duell gegen Spitzenreiter TuS Hornau beschließt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.