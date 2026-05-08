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Ligavorschau
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Verbandsliga: Kopf an Kopf mit den Besten
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga zeigen die Formkurven des TSV Steinbach II und des SSC Burg nach oben. Reicht das aus, um den FV Biebrich und den TuS Hornau herauszufordern +++
Dillenburg. Die Schlussphase der Saison in der Fußball-Verbandsliga Mitte hält für die beiden Vertreter aus dem Fußballkreis Dillenburg am Sonntag anspruchsvolle Aufgaben bereit. Der formstarke TSV Steinbach II gastiert beim Rangdritten FV Biebrich, während der SSC Burg auf dem heimischen Rasenplatz seine englische Woche mit dem Duell gegen Spitzenreiter TuS Hornau beschließt.