Verbandsliga: Konkurrenz lauert auf Mechtersheim-Ausrutscher

Der FC Basara und Jahn Zeiskam lauern auf Patzer des TuS Mechtersheim. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Nach dem schweren Pokalabend ist für Verbandsliga-Tabellenführer TuS Mechtersheim vor dem schweren Ligaspiel: Denn der Primus hat am Sonntag die formstarke SG Hüffelsheim zu Gast. Die SGH hat vier von vier Partien im Jahr 2026 gewonnen und will nun die Sensation beim TuS packen. Davon profitieren könnten der FC Basara Mainz (gegen Hohenecken) und Jahn Zeiskam (in Bodenheim). Aber auch die dahinter platzierten FC Bienwald Kandel (in PirmasensI und der SV Alemannia Waldalgesheim (in Steinbach) lauern noch. Ein Kellerduell steht in Bretzenheim an, wenn die TSG den SV Morlautern empfängt. Ferner gastiert die TuS Marienborn in Steinwenden und die SG Eintracht Bad Kreuznach hat Viktoria Herxheim zu Gast.