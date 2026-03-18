 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Verbandsliga: Konkurrenz lauert auf Mechtersheim-Ausrutscher

TuS hat nach Doppel-Belastung unter der Woche am Sonntag die formstarke SG Hüffelsheim zu Gast +++ Kellerduelle in Mainz und Bad Kreuznach

von Redaktion · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Basara und Jahn Zeiskam lauern auf Patzer des TuS Mechtersheim.
Der FC Basara und Jahn Zeiskam lauern auf Patzer des TuS Mechtersheim. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

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TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Nach dem schweren Pokalabend ist für Verbandsliga-Tabellenführer TuS Mechtersheim vor dem schweren Ligaspiel: Denn der Primus hat am Sonntag die formstarke SG Hüffelsheim zu Gast. Die SGH hat vier von vier Partien im Jahr 2026 gewonnen und will nun die Sensation beim TuS packen. Davon profitieren könnten der FC Basara Mainz (gegen Hohenecken) und Jahn Zeiskam (in Bodenheim). Aber auch die dahinter platzierten FC Bienwald Kandel (in PirmasensI und der SV Alemannia Waldalgesheim (in Steinbach) lauern noch. Ein Kellerduell steht in Bretzenheim an, wenn die TSG den SV Morlautern empfängt. Ferner gastiert die TuS Marienborn in Steinwenden und die SG Eintracht Bad Kreuznach hat Viktoria Herxheim zu Gast.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
16:00

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
16:00

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
16:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:00

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:30