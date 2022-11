Verbandsliga: Konjicija erlöst Darmstadt RW bezwingt Seligenstadt mit 1:0 +++ Der SV Münster verliert nach 2:0-Führung bei Dersim

Rot-Weiß Darmstadt – SF Seligenstadt 1:0 (0:0). Darmstadt startete gut, die Führung war den Platzherren aber lange nicht vergönnt. Seligenstadt kam gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel, aber die Defensive der Rot-Weißen hielt stand. Konjicija (80.) wurde dann der Ball nach einem Sprint aufgelegt, er sorgte für die verdiente Führung. Danach verpassten es die Darmstädter nachzulegen. Kurz vor Schluss musste noch Seligstenstadts Röhl (88.) mit Gelb-Rot vom Platz. „Wir waren jetzt in vier Englischen Wochen immer gegen ausgeruhte Gegner gefordert, deshalb muss man die Leistung umso mehr anerkennen“, erklärte RW-Trainer Dominik Lohrer, der sich zufrieden mit den Leistungen seiner Mannschaft in der Hinrunde zeigte. „Wir haben es heute verpasst, den Sack früher zuzumachen, aber am Ende hat der Willen den Ausschlag gegeben. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg, auch wenn noch Luft nach oben ist.“

Rot-Weiß Darmstadt: Steinbrecher – Konjicija, Bohn, Kalbfleisch, Wembacher (90.+4 Motzel) – Deusser (64. Sancak), Schmieder, Lerch – Tala, Pepe (84. Gün), Neumann.

Schiedsrichter: Wecht (SV Fürth), Tor: 1:0 Koinjicija (80.), Zuschauer: 150.

Dersim Rüsselsheim – SV Münster 4:2 (0:2). Vor dem Spiel fiel neben Talmiz Butt auch Nils Wolf aus, im Spiel verletzte sich dazu noch Jonas Seib (56.). Münster hatte dennoch mehr vom ersten Durchgang und ging durch Yildirim (5.) und Tareq Hamed (39.) mit 2:0 in die Pause. Direkt nach dem Wechsel verkürzte Halilovic (47.) per Foulelfmeter, Laguenaoui glich aus (54.). Münster hatte gute Chancen, es fehlte aber an Durchschlagskraft. In der Schlussphase kippte die Partie, als Halilovic (78.) und Müller (81./Foulelfmeter) die Platzherren zum 4:2 schossen. „Wir haben gut gespielt“, sagte SV-Trainer Naser Selmanaj. „Wir gehen mittlerweile aber nicht mehr auf dem Zahnfleisch, sondern auf den Knochen. Uns trifft jeder Ausfall hart.“