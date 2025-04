Verbandsliga-kompakt: Zwei Nachbarschaftsduelle im Raum Freiburg

n der Fußball-Verbandsliga stehen am Wochenende gleich zwei Nachbarschaftsduelle an. Die SF Elzach-Yach haben am Samstag (15 Uhr) den VfR Hausen zu Gast. Für die Elztäler bietet sich die Möglichkeit, einen großen Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt zu machen, der VfR Hausen will den Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, der derzeit vier Punkte beträgt, verringern. Dieses Ziel verfolgt am Sonntag (14.30 Uhr) im zweiten Nachbarschaftsduell auch der Freiburger FC im Heimspiel gegen den FC Teningen. Die Teninger präsentieren sich zuletzt wechselhaft und gelten daher als schwer ausrechenbar.