Ligabericht
Der Aufsteiger SG Hüffelsheim holt seinen ersten Sieg in der Verbandsliga (2:0 gegen Steinwenden).
Der Aufsteiger SG Hüffelsheim holt seinen ersten Sieg in der Verbandsliga (2:0 gegen Steinwenden). – Foto: Sebastian Bohr

Verbandsliga kompakt: Zeiskam mit Kantersieg, Aufsteiger gewinnt

Jahn gewinnt 6:0 gegen den SV Morlautern +++ Aufsteiger Hüffelsheim holt drei Punkte gegen Steinwenden +++ TuS Hohenecken fährt mit einem Punkt nach Hause

Mainz. Nach dem bitteren Remis gegen Marienborn konnte Aufsteiger Hüffelsheim nun in Steinwenden den ersten „Dreier" einfahren. Ebenfalls drei Punkte holten sich Alemannia Waldalgesheim (1:0 gegen Marienborn), TuS Mechtersheim (2:0 gegen Steinbach) und Basara Mainz (3:0 gegen Pirmasens). Eintracht Bad Kreuznach und TuS Hohenecken trennten sich mit 3:3 Unentschieden. Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
0
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
6
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
0
1
Abpfiff

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
19:30

