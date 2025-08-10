Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der Aufsteiger SG Hüffelsheim holt seinen ersten Sieg in der Verbandsliga (2:0 gegen Steinwenden). – Foto: Sebastian Bohr
Verbandsliga kompakt: Zeiskam mit Kantersieg, Aufsteiger gewinnt
Jahn gewinnt 6:0 gegen den SV Morlautern +++ Aufsteiger Hüffelsheim holt drei Punkte gegen Steinwenden +++ TuS Hohenecken fährt mit einem Punkt nach Hause
Mainz. Nach dem bitteren Remis gegen Marienborn konnte Aufsteiger Hüffelsheim nun in Steinwenden den ersten „Dreier" einfahren. Ebenfalls drei Punkte holten sich Alemannia Waldalgesheim (1:0 gegen Marienborn), TuS Mechtersheim (2:0 gegen Steinbach) und Basara Mainz (3:0 gegen Pirmasens). Eintracht Bad Kreuznach und TuS Hohenecken trennten sich mit 3:3 Unentschieden. Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.