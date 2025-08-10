Verbandsliga kompakt: Zeiskam mit Kantersieg, Aufsteiger gewinnt

Mainz. Nach dem bitteren Remis gegen Marienborn konnte Aufsteiger Hüffelsheim nun in Steinwenden den ersten „Dreier" einfahren. Ebenfalls drei Punkte holten sich Alemannia Waldalgesheim (1:0 gegen Marienborn), TuS Mechtersheim (2:0 gegen Steinbach) und Basara Mainz (3:0 gegen Pirmasens). Eintracht Bad Kreuznach und TuS Hohenecken trennten sich mit 3:3 Unentschieden. Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.