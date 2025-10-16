Verbandsliga-Kompakt: VfR Hausen beim FC Teningen gefordert

Zwei interessante Bezirksduelle stehen am zehnten Spieltag der Verbandsliga an: Tabellenführer FC Teningen erwartet den VfR Hausen und in Schallstadt kommt’s zum Markgräfler Derby.
Die Aufstellung des SC Lahr am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den 1. FC Rielasingen besaß am Donnerstagmittag auch für den Trainer der Gastgeber, Sascha Schröder, noch keine klaren Konturen. Mittelfeldspieler Johannes Wirth hatte sich beim Aufwärmen am vergangenen Spieltag in Auggen verletzt, sein Nebenmann in der Lahrer Schaltzentrale, Leon Bross, ist seit einigen Tagen krank. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Nach zwei Niederlagen hat der FC Wolfenweiler-Schallstadt beim ESV Südstern Singen am vergangenen Wochenende wieder einen Dreier einfahren können (2:1). Nun kommt es für den Aufsteiger am Samstag, 15.30 Uhr, auf eigenem Platz zum reizvollen Duell mit dem FC Auggen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Der Sechs-Punkte-Abzug bereits vor dem ersten Saisonspiel lastet schwer auf den Schultern der Hausener Spieler. Bislang sind die Möhlin-Kicker trotz prominenter Zugänge noch nicht wirklich in Fahrt gekommen. Trainer Amaury Bischoff beklagt Woche für Woche Ausfälle von Leistungsträgern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Eine solche sehnt sich auch der SV Niederschopfheim nach sechs Spielen ohne Punktgewinnn im Heimspiel gegen den SC Pfullendorf am Samstag, 17 Uhr, herbei. Im Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in Rielasingen verschlief der Aufsteiger erneut die erste Hälfte und brachte sich bei der 1:2-Niederlage durch individuelle Fehler um den möglichen Punktgewinn. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.