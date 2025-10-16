Verbandsliga-Kompakt: VfR Hausen beim FC Teningen gefordert

Eine solche sehnt sich auch der SV Niederschopfheim nach sechs Spielen ohne Punktgewinnn im Heimspiel gegen den SC Pfullendorf am Samstag, 17 Uhr, herbei. Im Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in Rielasingen verschlief der Aufsteiger erneut die erste Hälfte und brachte sich bei der 1:2-Niederlage durch individuelle Fehler um den möglichen Punktgewinn. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.