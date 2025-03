Beim SV Rot-Weiß Hadamar reicht es für die SG Walluf nur zu einem spektakulärem 4:4 Remis. – Foto: RSCP Photo

Verbandsliga kompakt: Tor-Spektakel im Top-Spiel Der Spieltag im Kompakt-Überblick +++ SG Walluf trennt sich beim SV Rot-Weiß Hadamar mit einem 4:4 Remis und lässt den Vorsprung von Zeilsheim wachsen +++ Waldbrunn souverän gegen Aufsteiger

In der Verbandsliga Mitte standen am vergangenen Wochenende richtungsweisende Partien an. Bereits am Samstag stieg der SV Wiesbaden mit dem Gastspiel beim TuS Dietkirchen in die Restrunde ein. Wenige Stunden später hate der FVB den FVB zu Gast: Biebrich 02 blieb mit einem Sieg über Breidenbach oben dran.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Aufsteiger SG Kinzenbach unterliegt der SF/BG Marburg zu Hause deutlich mit 0:5. Die 2:0 Halbzeitführung für die Gäste brachten Ben Parson (3.) und Jason Barth (17.). Auf 3:0 erhöhte Oskar Stahl in der 53. Minute. Clemens Landau (63.) und Matthias Weisskopf (88.) machten das Ergebnis noch einmal deutlich. Die Kinzenbacher bleiben damit das Schlusslicht der Liga. Die Marburger landen durch dem Sieg auf den 8.Platz.

Diese Partie endete mit insgesamt vier Platzverweisen. Drei auf Seiten des FC Burgsolms, eine auf der Seite des FC Cleeberg. Maik Magera entscheidete die Partie mit seinem Doppelpack für den FC Cleeberg, der durch den Sieg einen Befreiungsschlag schafft und die Bursolmser in der Tabelle überholt.

Der FC Waldbrunn startet mit einem souveränen 3:0 Heimsieg gegen aufsteiger FC Germania Okriftel in die Rückrunde und hält den Anschluss an die Top-Plätze. Die 2:0 Halbzeitführung für die Waldbrunnder brachten Moritz Steinhauer (2.) und Steffen Rücker (27.). Letzterer schnürte in der 56. Minute seinen Doppelpack und sorgte gleichzeitig für den 3:0 Endstand. Trotz der Niederlage bleibt der FC Germania Okriftel im sicheren Tabellenmittelfeld.