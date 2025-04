Verbandsliga kompakt: Topspiel in Biebrich, Verfolgerduell in Hadamar

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Noch am Samstag treffen der FC Burgsolms und der TuS Dietkirchen aufeinander. In der Tabelle liegen die beiden Mannschaften auf den Rängen 13 und elf, jedoch hat Dietkirchen ganze 14 Punkte mehr auf dem Konto. Für den FC Burgsolms wären drei Punkte ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Zuletzt konnte der FC den Spitzenreiter vom SV Zeilsheim schlagen. Mit der Partie zwischen dem FV Biebrich und dem SV Zeilsheim steht das Spitzenspiel der Liga an, denn hinter dem Tabellenführer aus Zeilsheim lauert der FV Biebrich mit nur zwei Punkten und einem Spiel weniger. Für den Aufsteiger SG Kinzenbach geht es im Spiel gegen den FC Waldbrunn darum, sich im Abstiegskampf weiter zu behaupten. So eng es am Tabellenende ist, so dicht ist auch das Verfolgerfeld getaktet. Den Siebten Waldbrunn trennen nur drei Punkte von Platz drei. Den belegt zurzeit der FC Turabdin-Babylon, welcher zu Hause gegen den SV Wiesbaden antreten muss. Die Punkteausbeute des SV lässt in den vergangenen Wochen sicher zu wünschen übrig. Mit einem dezimierten Aufgebot will die Mannschaft das Beste herausholen. Der SV Rot-Weiß Hadamar spielt bei den SF/BG Marburg. Mit drei Punkten könnte Hadamar seine Stellung im Verfolgerfeld verteidigen, aber auch Marburg ist nicht weit von den oberen Plätzen entfernt. Die SG Walluf, die mittlerweile auf Rang fünf steht, muss zum Vorletzten von der SC Waldgirmes II, eine ausführliche Vorschau lest ihr hier.