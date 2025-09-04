Tim Gerasch (rechts) feiert mit Trainer Jan Herdrich: „Es wird mir relativ einfach gemacht.“ – Foto: Wolfgang Künstle

Verbandsliga Kompakt: Tim Gerasch hat bereits Tore erzielt Tim Gerasch hat sich bereits dreimal in die Torschützenliste der Fußball-Verbandsliga eingetragen. Damit ist er maßgeblich am guten Saisonstart des SV Niederschopfheim beteiligt. Verlinkte Inhalte VL Südbaden Laufenburg Wolf/Schall. Pfullendorf SV Linx + 12 weitere

Beim von Sieg zu Sieg eilenden Fußball-Verbandsligisten SC Lahr ist Dennis Häußermann in guter Form. Ausgerechnet nun verletzt sich der dynamische Außenbahnspieler am Oberschenkel.

Nach der ersten Saisonniederlage beim ESV Singen (1:2) wollen die Fußballer der SF Elzach-Yach im einzigen bezirksinternen Duell der Verbandsliga am Wochenende ihre Heimstärke beweisen. Doch der Gegner am Samstag, 15 Uhr, ist noch ohne Niederlage und auch im Pokal noch im Wettbewerb: Der FC Auggen kam in der Vorwoche zu einem soliden 2:0 gegen Pfullendorf. Der FC Teningen gehört zu jenen drei Teams, die in der Liga mit drei Siegen gestartet sind – und will am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den starken Aufsteiger SV 08 Laufenburg Dreier Nummer vier folgen lassen. Den ersten Saisonsieg peilt zeitgleich Aufsteiger FC Wolfenweiler-Schallstadt gegen den FC Villingen II an. Der VfR Hausen steht nach der Niederlage in Laufenburg am Sonntag, 15 Uhr, gegen Singen unter Erfolgsdruck SV Niederschopfheim

Zu behaupten, dass Tim Gerasch der neue Stern am Niederschopfheimer Fußballhimmel sei, wäre vielleicht etwas voreilig. Dennoch machte der 20-Jährige, der im Sommer 2024 vom SC Lahr zum damaligen Landesligisten gewechselt ist, mit drei Treffern in drei Partien in der Verbandsliga auf sich aufmerksam. Ihm selbst ist der momentane Lauf noch ein bisschen suspekt: "Auch ich kann noch nicht ganz einordnen, warum es auf einmal so läuft", sagt Gerasch bescheiden vor dem Heimspiel gegen den SV Linx am Samstag, 17.30 Uhr. "Ich bin gut in Form und bekomme auch das Vertrauen vom Trainer – und ich denke, ich zahle es mit den Toren auch ganz gut zurück. Doch es wird mir auch relativ einfach gemacht. Wir spielen gut – und dann stehst du manchmal richtig und musst den Ball nur noch reinschieben. Es läuft mir derzeit alles entgegen." Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.