Verbandsliga-Kompakt: Teningen dreht Partie in verrückter Schlussphase

Josip Milardovic trifft für den FC Teningen in der Nachspielzeit zum entscheidenden 5:4. Der FC Wolfenweiler/ Schallstadt hatte im Derby der Fußball-Verbandsliga nach 87 Minuten noch mit 4:3 geführt.
Vermutlich hatte Michael Hagmann seine Spieler erst beim Abschlusstraining in Kenntnis setzen wollen, denn es war bereits Abend, als der SV 08 Laufenburg am Donnerstag auf seiner Homepage bekanntgab, dass dem Club im Sommer eine kleine Zäsur bevorsteht. Die laufende Fußballsaison werde Hagmann noch beenden, hieß es, doch danach rückt er beim SV 08 auf die administrative Ebene. Ebenso klar, wie der 38-Jährige die Laufenburger vier Jahre lang als Coach geführt hat, legte er die Gründe für seinen Abschied dar. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Sattler (23.), 2:0 Fernandez (45.+3), ), 2:1 D’Accurso (52.), 2:2 Armenio (69.), 3:2 Kunze (72.). Schiedsrichter: Fleig (Brigachtal).
Für die SF Elzach-Yach stand vor dem Heimspiel gegen den SV Linx viel auf dem Spiel. Und die Mannschaft von Trainer Kevin Maier hielt dem Druck stand, sie fügte dem SV Linx die sechste Niederlage in der Verbandsliga in Folge zu. Die Gastgeber erwischten dabei einen Traumstart. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Schindler (4.), 1:1 Angot (12.), 2:1 Schmieder (15.), 3:1 Claudius Bührer (48.), 4:1 Wernet (52.), 4:2 Al Yahya (63.), 5:2 Meier (90.+1). SR: Roeck (Gaienhofen). Zuschauer: 300. Gelb-Rot: Volk (61./Elzach) und Joseph (71./Linx).
Der VfR Hausen tritt weiter auf der Stelle. Auch gegen den FC RW Salem wurde es nichts mit dem angepeilten fünften Saisonsieg. Dabei sah es lange gut aus für die Gastgeber, die bereits in der 12. Minute in Führung gehen konnten. Im Anschluss an einen Eckball nahm Muhammed Aslan den zweiten Ball direkt und traf von der Strafraumlinie aus zur 1:0-Führung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Aslan (12.), 1:1 Strauß (65./FE). Schiedsrichter: Brudek (Leiberstrung). Zuschauer: 100.
Der FC Teningen beendet die Vorrunde in der Verbandsliga höchstwahrscheinlich als Tabellenführer. Wenn nicht der Tabellenzweite SC Lahr im verlegten Spiel des 17. Speiltags beim SV Bühlertal mit sieben oder mehr Toren Unterschied gewinnt, dann ist die Mannschaft von Rainer Hannig der Primus der ersten Saisonhälfte. "Ein Titel, von dem wir uns am Ende nichts kaufen können", so Hannig. Ein inofizieller Titel, den sich seine Mannschaft im Laufe der Hinserie aber hart erarbeitet hat und am Freitagabend mit einem denkwürdigen Schlussakkord sicherstellte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Teningen: Braun, Ernst (80. Hudic), Berger, Hodel, Siegert, Milardovic, Thoma, Misic (70. Froß), Resch (90.+4), Hoelle (86. Obika), Drumm. Wolfenweiler/Schallstadt: Neumann, Faßbinder, Häring, Holderer, Gartner, Hesse, Senftleber, Späth, Hartmann (90.+2), Redzic (66. Martins), Leib (81. Sievers). Tore: 1:0 Ernst (9.), 1:1 Senftleber (17.), 2:1 Misic (35.), 2:2 Leib (61.), 3:2 Resch (78.), 3:3 Martins (80.), 3:4 Faßbinder (87.), 4:4 Resch (90.+2.), 5:4 Milardovic (90.+6). Schiedsrichter: Franke (Oberharmersbach). Zuschauer: 250.
Der FC Auggen beendet die Hinserie als starker Dritter. Bevor der zehnte Saisonsieg zu bejubeln war, mussten sich die Spieler von Trainer Marco Schneider aber nach schwachem ersten Durchgang gewaltig steigern. Den besseren Start erwischten die Gäste: In der 13. Minute zog Flavius-Nicolae Oprea aus der Distanz ab und setzte den Ball unhaltbar für FCA-Keeper Stefan Lauer in die Tormaschen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Oprea (13.), 1:1 und 2:1 beide Dischinger (61./67.), 3:1 Walther (86.). Schiedsrichter: Satriano (Zell). ZS: 150.