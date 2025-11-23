Verbandsliga-Kompakt: Teningen dreht Partie in verrückter Schlussphase

Vermutlich hatte Michael Hagmann seine Spieler erst beim Abschlusstraining in Kenntnis setzen wollen, denn es war bereits Abend, als der SV 08 Laufenburg am Donnerstag auf seiner Homepage bekanntgab, dass dem Club im Sommer eine kleine Zäsur bevorsteht. Die laufende Fußballsaison werde Hagmann noch beenden, hieß es, doch danach rückt er beim SV 08 auf die administrative Ebene. Ebenso klar, wie der 38-Jährige die Laufenburger vier Jahre lang als Coach geführt hat, legte er die Gründe für seinen Abschied dar. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Sattler (23.), 2:0 Fernandez (45.+3), ), 2:1 D’Accurso (52.), 2:2 Armenio (69.), 3:2 Kunze (72.). Schiedsrichter: Fleig (Brigachtal).