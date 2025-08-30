 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Jubel bei der SG Walluf.
Jubel bei der SG Walluf. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Verbandsliga kompakt: Tabellenführer Walluf fertigt Dietkirchen ab

Walluf führt schon zur Halbzeit 4:0 +++ Hadamar kriegt noch die Kurve gegen TuS Hornau +++ SF/BG Marburg gewinnt das Kellerduell in Okriftel

Wiesbaden. Nach 40 Minuten führte die SG Walluf schon 4:0 gegen TuS Dietkirchen. In der Nachspielzeit setzte der Tabellenführer noch zum 5:0 nach und festigt seine Position an der Spitze. Aufsteiger VfR Limburg unterliegt zu Hause gegen den SV Wiesbaden mit 1:2 und fällt auf Tabellenplatz acht. Walluf-Verfolger FC Ederbergland holt einen souveränen Auswärtssieg gegen die Steinbach II und gewinnt mit 4:1. Auch der SV Wiesbaden gewinnt auf fremden Platz: Dank drei Toren von Qamar (27', 45.+3', 62') sowie Treffern von Yilma (30') und Chourak (68') siegt der Aufsteiger mit 5:2 gegen den SSC Juno Burg. Germania Okriftel bleibt auch gegen Marburg sieglosen und unterliegt trotz zwischenzeitigem Anschlusstreffer mit 1:4. Damit bleibt die Germania mit null Punkten am Tabellenende. Der SV Hadamar besiegte Absteiger TuS Hornau überraschenderweise: Nach früher Führung und Ausgleichstreffer vor der Halbzeit erzielte Fichtner das Siegtor (59') für die Rot-Weißen.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
2
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
1
4
Abpfiff

Jonas SchulzeAutor