Verbandsliga kompakt: Tabellenführer Walluf fertigt Dietkirchen ab

Wiesbaden. Nach 40 Minuten führte die SG Walluf schon 4:0 gegen TuS Dietkirchen. In der Nachspielzeit setzte der Tabellenführer noch zum 5:0 nach und festigt seine Position an der Spitze. Aufsteiger VfR Limburg unterliegt zu Hause gegen den SV Wiesbaden mit 1:2 und fällt auf Tabellenplatz acht. Walluf-Verfolger FC Ederbergland holt einen souveränen Auswärtssieg gegen die Steinbach II und gewinnt mit 4:1. Auch der SV Wiesbaden gewinnt auf fremden Platz: Dank drei Toren von Qamar (27', 45.+3', 62') sowie Treffern von Yilma (30') und Chourak (68') siegt der Aufsteiger mit 5:2 gegen den SSC Juno Burg. Germania Okriftel bleibt auch gegen Marburg sieglosen und unterliegt trotz zwischenzeitigem Anschlusstreffer mit 1:4. Damit bleibt die Germania mit null Punkten am Tabellenende. Der SV Hadamar besiegte Absteiger TuS Hornau überraschenderweise: Nach früher Führung und Ausgleichstreffer vor der Halbzeit erzielte Fichtner das Siegtor (59') für die Rot-Weißen.