Ligabericht
Befreiungsschlag für den SV Steinwenden: Mit einem 4:1 Sieg holt man sich den zweiten Dreier der laufenden Saison und hievt sich vorerst aus dem Tabellenkeller.
Befreiungsschlag für den SV Steinwenden: Mit einem 4:1 Sieg holt man sich den zweiten Dreier der laufenden Saison und hievt sich vorerst aus dem Tabellenkeller. – Foto: Stefan Haas

Verbandsliga kompakt: SV Steinwenden mit Sieg im Kellerduell

Zu Hause gegen den SV Morlautern gewinnt der SV Steinwenden mit 4:1 +++ Eintracht Bad Kreuznach und TuS Marienborn trennen sich mit Remis +++ Eigentor rettet der TSG Bretzenheim einen Punkt

Bereits am Samstag durften sich die Zuschauer in der Verbandsliga Südwest über torreiche Partien freuen: Neun Tore fielen bei der 7:2-Machtdemonstration des FC Basara Mainz gegen Aufsteiger SG Hüffelsheim. Der VfB Bodenheim verlor ein Acht-Tore-Spektakel zu Hause gegen Herxheim mit 3:5, und der TuS Mechtersheim verteidigte mit einem knappen Sieg gegen den SV Alemannia Waldalgesheim die Tabellenführung. Am Sonntagnachmittag entschied der SV Steinwenden das Kellerduell gegen den SV Morlautern mit 4:1 für sich. Mit einem 2:2-Remis mussten sich Eintracht Bad Kreuznach und der TuS Marienborn zufriedengeben, und auch die TSG Bretzenheim sicherte sich dank eines Eigentors einen Punkt gegen den TuS Hohenecken. Einen knappen 1:0-Auswärtssieg feierte TB Jahn Zeiskam bei der Zweitvertretung des FK Pirmasens.

Gestern, 16:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
3
5
Abpfiff

Den Nachbericht aus Sicht des VfB Bodenheims findet ihr hier.

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
4
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
3
3
Abpfiff

