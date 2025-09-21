Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Befreiungsschlag für den SV Steinwenden: Mit einem 4:1 Sieg holt man sich den zweiten Dreier der laufenden Saison und hievt sich vorerst aus dem Tabellenkeller. – Foto: Stefan Haas
Verbandsliga kompakt: SV Steinwenden mit Sieg im Kellerduell
Zu Hause gegen den SV Morlautern gewinnt der SV Steinwenden mit 4:1 +++ Eintracht Bad Kreuznach und TuS Marienborn trennen sich mit Remis +++ Eigentor rettet der TSG Bretzenheim einen Punkt
Bereits am Samstag durften sich die Zuschauer in der Verbandsliga Südwest über torreiche Partien freuen: Neun Tore fielen bei der 7:2-Machtdemonstration des FC Basara Mainz gegen Aufsteiger SG Hüffelsheim. Der VfB Bodenheim verlor ein Acht-Tore-Spektakel zu Hause gegen Herxheim mit 3:5, und der TuS Mechtersheim verteidigte mit einem knappen Sieg gegen den SV Alemannia Waldalgesheim die Tabellenführung. Am Sonntagnachmittag entschied der SV Steinwenden das Kellerduell gegen den SV Morlautern mit 4:1 für sich. Mit einem 2:2-Remis mussten sich Eintracht Bad Kreuznach und der TuS Marienborn zufriedengeben, und auch die TSG Bretzenheim sicherte sich dank eines Eigentors einen Punkt gegen den TuS Hohenecken. Einen knappen 1:0-Auswärtssieg feierte TB Jahn Zeiskam bei der Zweitvertretung des FK Pirmasens.