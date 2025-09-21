Verbandsliga kompakt: SV Steinwenden mit Sieg im Kellerduell

Bereits am Samstag durften sich die Zuschauer in der Verbandsliga Südwest über torreiche Partien freuen: Neun Tore fielen bei der 7:2-Machtdemonstration des FC Basara Mainz gegen Aufsteiger SG Hüffelsheim. Der VfB Bodenheim verlor ein Acht-Tore-Spektakel zu Hause gegen Herxheim mit 3:5, und der TuS Mechtersheim verteidigte mit einem knappen Sieg gegen den SV Alemannia Waldalgesheim die Tabellenführung. Am Sonntagnachmittag entschied der SV Steinwenden das Kellerduell gegen den SV Morlautern mit 4:1 für sich. Mit einem 2:2-Remis mussten sich Eintracht Bad Kreuznach und der TuS Marienborn zufriedengeben, und auch die TSG Bretzenheim sicherte sich dank eines Eigentors einen Punkt gegen den TuS Hohenecken. Einen knappen 1:0-Auswärtssieg feierte TB Jahn Zeiskam bei der Zweitvertretung des FK Pirmasens.