Verbandsliga kompakt: Steinbach II trifft acht mal gegen Zeilsheim

Wiesbaden. Der einstige Hessenligist Rot-Weiß Hadamar, der in der Vorsaison in der Spitzengruppe der Liga unterwegs war, holte seine ersten Punkte mit einem 4:0 Sieg gegen den FC Ederbergland. Die TuS Hornau, die bislang spielerisch noch weit weg sind von ihren Ansprüchen, konnten mit 3:2 in Breidenbach gewinnen. Die SG Walluf gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger Juno Burg und holt den dritten Sieg im dritten Spiel. Während der ebenfalls perfekt gestartete SV Zeilsheim bei Absteiger TSV Steinbach Haiger II mit 0:8 nach Hause geschickt wurde. Der SVW verliert nach 2:0 Führung noch 2:3 gegen den FC Waldbrunn, der Türkische SV gewinnt nach spielfreiem Wochenende bei Germania Okriftel 5:1. TSF Heuchelheim gewann zum Start des Spieltags gegen Mitaufsteiger VfR Limburg 2:1.