Ligavorschau
SV Zeilsheim war am Sonntag in Steinbach chancenlos
SV Zeilsheim war am Sonntag in Steinbach chancenlos – Foto: Pia Pfeifer

Verbandsliga kompakt: Steinbach II trifft acht mal gegen Zeilsheim

Hornau siegt in Breidenbach +++ Heuchelheim gewinnt das Aufsteigerduell

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Wiesbaden. Der einstige Hessenligist Rot-Weiß Hadamar, der in der Vorsaison in der Spitzengruppe der Liga unterwegs war, holte seine ersten Punkte mit einem 4:0 Sieg gegen den FC Ederbergland. Die TuS Hornau, die bislang spielerisch noch weit weg sind von ihren Ansprüchen, konnten mit 3:2 in Breidenbach gewinnen. Die SG Walluf gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger Juno Burg und holt den dritten Sieg im dritten Spiel. Während der ebenfalls perfekt gestartete SV Zeilsheim bei Absteiger TSV Steinbach Haiger II mit 0:8 nach Hause geschickt wurde. Der SVW verliert nach 2:0 Führung noch 2:3 gegen den FC Waldbrunn, der Türkische SV gewinnt nach spielfreiem Wochenende bei Germania Okriftel 5:1. TSF Heuchelheim gewann zum Start des Spieltags gegen Mitaufsteiger VfR Limburg 2:1.

Alle Partien im Überblick:

Heute, 14:00 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
1
5
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
1
0

