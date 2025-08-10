 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Nach dem Sieg am ersten Spieltag durfte die SG Walluf sich über einen beeindruckenden 6:2-Sieg über den FV Breidenbach freuen.
Verbandsliga kompakt: SG Walluf siegt deutlich, SSC Juno Burg souverän

SG Walluf dominiert zu Hause gegen FV Breidenbach und gewinnt mit 6:2 +++ Debüt geglückt: SSC Juno Burg holt 3:1-Erfolg über FC Germania Okriftel +++ Zweiter Sieg in Folge: SV Zeilsheim schlägt SV Wiesbaden mit 3:0

Wiesbaden. In der Verbandsliga kam es bereits am Samstag zum Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Die Heimmannschaft konnte spät in der Partie ihren ersten Sieg der Saison einfahren. Der FC Ederbergland muss gegen Aufteiger TSF Heuchelheim nach einer torreichen Partie in der 89. Minute den 4:4 Ausgleichstreffer hinnehmen. Beim Duell zwischen dem TuS Dietkirchen und dem FV Biebrich 02 konnte sich die Heimmannschaft zum Einstand ein Remis sichern.

Am Sonntag gab dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfing Germania Okriftel. Für die Germania gab es jedoch nichts zu holen, denn der Aufsteiger setzte sich mit einem souveränen 3:1-Erfolg durch. Ebenso war der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz. Bei Blau-Gelb Marburg konnte der TSV mit 3:2 gewinnen. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollten zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Dem SV Zeilsheim gelang dies dank eines überzeugenden 3:0. Aufsteiger gegen Absteiger hieß es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Beide Teams mussten sich nach Spielende mit einem 2:2 begnügen. Außerdem hatte die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast. Bereits zur Pause führte die SG mit 4:1 und durfte sich nach Abpfiff über drei Punkte und einen 6:2-Triumph freuen.

Der Spieltag im Überblick:

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
2
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
4
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
3
1

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
6
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
2
2
Abpfiff

