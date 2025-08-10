Verbandsliga kompakt: SG Walluf siegt deutlich, SSC Juno Burg souverän

Wiesbaden. In der Verbandsliga kam es bereits am Samstag zum Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Die Heimmannschaft konnte spät in der Partie ihren ersten Sieg der Saison einfahren. Der FC Ederbergland muss gegen Aufteiger TSF Heuchelheim nach einer torreichen Partie in der 89. Minute den 4:4 Ausgleichstreffer hinnehmen. Beim Duell zwischen dem TuS Dietkirchen und dem FV Biebrich 02 konnte sich die Heimmannschaft zum Einstand ein Remis sichern.

Am Sonntag gab dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfing Germania Okriftel. Für die Germania gab es jedoch nichts zu holen, denn der Aufsteiger setzte sich mit einem souveränen 3:1-Erfolg durch. Ebenso war der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz. Bei Blau-Gelb Marburg konnte der TSV mit 3:2 gewinnen. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollten zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Dem SV Zeilsheim gelang dies dank eines überzeugenden 3:0. Aufsteiger gegen Absteiger hieß es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Beide Teams mussten sich nach Spielende mit einem 2:2 begnügen. Außerdem hatte die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast. Bereits zur Pause führte die SG mit 4:1 und durfte sich nach Abpfiff über drei Punkte und einen 6:2-Triumph freuen.