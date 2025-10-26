Verbandsliga kompakt: SG Eintracht gewinnt Abstiegsduell, Drama in Kan

Jahn Zeiskam jubelt spät: In der neunten Minute der Nachspielzeit erzielt Cenusa den 3:2-Siegtreffer gegen TuS Hohenecken. Auch in Kandel fällt die Entscheidung spät: Dem Tabellenzweiten gelingt erst in der Schlussphase der Siegtreffer, diverse Platzverweise sorgten für Verdruss bei der SGH.

Hier findet ihr alle Matches: