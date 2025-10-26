 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Jubel bei der SG Eintracht Bad Kreuznach.
Jubel bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Verbandsliga kompakt: SG Eintracht gewinnt Abstiegsduell deutlich

Bad Kreuznach siegt 4:1 gegen Steinbach +++ Mechtersheim verteidigt die Tabellenspitze

Rheinhessen. Die SG Eintracht Bad Kreuznach setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf und fegt den Tabellenletzten TuS Steinbach mit 4:1 vom Platz. Auch der abstiegsgefährdete VfB Bodenheim musste einstecken: Auf eigenem Platz verlieren die Bodenheimer nach anfänglicher Führung mit 1:3 gegen Pirmasens II. Auch in Marienborn hat sich das Spiel gewendet: Zuerst führten die Grün-Weißen, doch in der zweiten Halbzeit drehte Basara die Partie zum 2:1 und behält so die Aufstiegsplätze im Blick.

Jahn Zeisham jubelt spät: In der neunten Minute der Nachspielzeit erzielt Cenusa den 3:2-Siegtreffer gegen TuS Hohenecken. Auch in Bienwald fällt die Entscheidung spät: Dem Tabellenzweiten gelingt erst in der Schlussphase der 3:2-Siegtreffer.

Hier findet ihr alle Matches:

Gestern, 15:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
4
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
3
2

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
1
2
Abpfiff

