Verbandsliga Kompakt: SF Elzach-Yach erkämpfen sich einen Punkt

Im Zweikampf auf dem Kunstrasen des Lettenpark behaken sich Jonathan Ehret vom FC Auggen (links) und David Trenkle von den SF Elzach-Yach, rechts läuft Julien Tschira. – Foto: Daniel Thoma

Der VfR Hausen bleibt in der Fußball-Verbandsliga unter Cheftrainer Erich Sautner ungeschlagen. An der Ligaspitze baut der FC Teningen seine Führung weiter aus.

Der Ansturm auf die "Sonnbergstube" blieb aus. Die Sportgaststätte des FC Auggen war jüngst vom Fernsehkoch Frank Rosin unterstützt worden, in dessen Nachricht wurde jedem Besucher des Bidirex-Sportparks im Falle eines Heimsiegs ein Preisnachlass fürs erste Getränk zugesichert. Am Ende einer intensiven Partie trennten sich der FCA und die SF Elzach-Yach jedoch mit einer Punkteteilung, einem 1:1.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. FC Auggen: Lauer, Disch (70. Bischoff), Anlicker, Pereira Marques (60. Casalnuovo), Tiedemann, Jonathan Ehret (90.+1 Julian Ehret), Reinecker, Scalici (64. Ontuzans), Dischinger, Walther, Tschira. SF Elzach-Yach: Niklas Schindler, Volk, Meier (90.+3 Disch), Wernet, Ohnemus, Florian Bührer, Claudius Bührer, Trenkle, Jan-Luca Schindler, Wiese (69. Dick), Agbozo (78. Klank). Tore: 1:0 Tiedemann (48.), 1:1 Wiese (60./FE). SR: Müller (Plittersdorf). ZS: 130. Gelb-Rot: Tschira (90.+2/Auggen).

Der Trainer des SC Lahr, Sascha Schröder, wollte mit der Leistung seiner Mannschaft beim 1:1 (1:0)-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem keineswegs hadern. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Mit dem Auswärtssieg am Sonntag beim Tabellenletzten Villingen hat der Aufsteiger den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößert und sich als Tabellenneunter im Mittelfeld eingenistet. Weiter geht´s im BZ-Plus-Arikel. Tore: 0:1 Fassbinder (42./Foulelfmeter), 0:2 Klein (63.). SR: Schwendemann (Hohberg). ZS: 120. Bes.: Neumann (FCW) hält Foulelfmeter (30.).

"Ich bin total zufrieden mit dem heutigen Auftritt meiner Mannschaft", so VfR-Coach Erich Sautner. Auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer blieben die Möhlin-Kicker ungeschlagen. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Oprea (22.), 1:1 Einecker (47.). SR: Schäfer (Kehl). ZS:120. Besondere Vorkommnisse: Bektasi vergibt Foulelfmeter (56./Hausen).

Wer es mit den Fußballern des SV 08 Laufenburg hält, verlässt das heimische Waldstadion selten mit dem Gefühl, dass seine Mannschaft gerade abgefertigt worden ist. So war das Resultat am Samstag gewöhnungsbedürftig: 1:6 gegen Verbandsliga-Spitzenreiter FC Teningen. Im Nachgang vermeldete der Verein, dass es zuhause eine 1:6-Niederlage letztmals – ohne Gewähr – wohl vor 35 Jahren gesetzt hatte. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Resch (37.), 0:2 Hoelle (43.), 1:2 Knab (58./FE), 1:3 Resch (63.), 1:4 Hodel (72.), 1:5 Hoelle (75.), 1:6 Obika (84.). SR: Pfau (Oberachern). Zuschauer: 250.