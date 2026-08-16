Verbandsliga-kompakt: SC Lahr verliert zum Auftakt beim Aufsteiger

Leidenschaftliche Gegenwehr: Der Lahrer Leon Bross (blaue Spielkleidung) wird von den Hofstettenern Lukas Nitzsche (von links), Luca Kehl und Jonas Kinast umringt und gestoppt. – Foto: Steven Van Veen

Neues Personal auf dem Platz und an der Seitenlinie: Der FC Auggen und der FC Denzlingen sind zum Start der Fußball-Verbandsliga dennoch gleich voll auf Betriebstemperatur.

Die Freude, die in den Gesichtern der Gundelfinger Spieler und Verantwortlichen nach Spielschluss abzulesen war, wirkte alles andere als aufgesetzt. Einen Punkt beim arrivierten Verbandsligisten VfR Hausen zum Punktspielstart mitgenommen und der regionalliga-erfahrenen Offensive der Gelb-Schwarzen keinen Treffer gestattet zu haben, das konnte Trainer Aurelio Martins nicht hoch genug bewerten: "Ich bin echt erleichtert und super zufrieden", gestand der Aufstiegstrainer der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal nach der Partie am Freitagabend. "Dieses 0:0 hätte ich vorher sofort unterschrieben." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Wenn alle Fußballer zur Verfügung stehen, bietet der Verbandsligakader des SV 08 Laufenburg dem neuen Trainer Umut Polat reichlich Auswahl. Während Rotation und Einwechslungen den Feldspielern regelmäßige Spielpraxis ermöglichen, verhält es sich auf der Torwartposition anders. Hier gibt es in der Regel eine Nummer eins, die spielt. Und eine Nummer zwei, die parat steht und Druck ausübt. Wer die Rolle als Stammtorwart bei den Nullachtern einnehmen wird, ist noch nicht entschieden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Was war, das zählt nicht mehr: Der Saisonstart zeigt bereits, dass die Karten in der Verbandsliga neu gemischt werden. So schüttelte der FC Auggen den Pokalfrust nach dem frühen Aus (0:1 beim FSV Rheinfelden) im Ligaspiel beim stark eingeschätzten 1. FC Rielasingen-Arlen ab. Das 2:2 auf der Talwiese wertete Björn Giesel, der sportliche Leiter des FCA, als "Achtungserfolg". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff geriet der SC Lahr im schön gelegenen Hofstettener Waldseestadion am Samstagabend entscheidend ins Hintertreffen: Torhüter Eugen Sokolov, der laut Trainerentscheidung während der ersten drei Punktspiele den Vorzug vor Jona Leptig erhält, konnte einen harten Schuss nicht festhalten, was der Hofstettener Mittelfeldspieler Jannik Schwörer per Abstauber zum Siegtreffer nutzte (89.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Auch der FC Denzlingen ist gut aus den Startblöcken gekommen. Wie schon beim 10:0 gegen den SV Waldhaus im Verbandspokal blieb die Elf von Neu-Trainer Julian Sutter beim 3:0 gegen den SV Bühlertal ohne Gegentreffer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.