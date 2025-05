Verbandsliga kompakt: SC Lahr verabschiedet sich von seinem Publikum

SC Lahr und Offenburger FV

Sascha Schröder, Trainer des SC Lahr, freut sich auf die Partie gegen den VfR Hausen am Sonntag, 13 Uhr. "Für mich persönlich haben sie den Klassenerhalt sicher, aber sie sind wohl noch nicht so überzeugt davon. Also eine Mannschaft, die unter Druck steht, während wir befreit aufspielen können."