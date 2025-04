Verbandsliga Kompakt: SC Lahr und FC Denzlingen trennen sich torlos

Hätten Wettanbieter die südbadische Verbandsliga in ihrem Angebot, am Ostermontag wären um 16.19 Uhr die Quoten auf einen Sieg des FC Auggen in die Höhe geschossen. Gerade hatte der Fußball die Auggener Torlinie überquert, der VfR Hausen lag mit 1:0 in Führung. Die Chancen auf einen Dreier der Gäste? Auf einen Schlag äußerst gering. Denn beide Teams eint in dieser Saison: Nach einem 0:1-Rückstand haben sie in der Liga nie gewonnen. Weder Auggen (zwei Remis, neun Niederlagen), noch Hausen (vier Remis, zehn Niederlagen).

Zum Auggener Leidwesen hat diese Serie weiter Bestand. Für FCA-Trainer Marco Schneider ist die Statistik durchaus von Bedeutung. "Wir sind eine relativ junge Mannschaft, die sich leichter tut, wenn alles nach Plan läuft, es keine Widerstände gibt und wir in Führung gehen", ging er auf die Auswirkung einer 1:0-Führung ein. Derlei Widerstände zu überwinden, für Schneider "ist das ein Reifeprozess".

Hausen: Mettenberger, Schnurr, Schellbach, Suwareh (90.+5 Gladrow), Einecker (64. Jogerst), Bayram, Faller, Thoma (81. Tekbas), Aslan, Eichelberg (85. Eichelberg), Haselbacher (90.+1 Gutgsell). Auggen: Holzer, Spindler, Pereira Marques, Tiedemann (66. Dischinger), Jonathan Ehret (66. Pauchet), Reinecker, Ziegler (76. Podlich), Scalici, Walther, Kalchschmidt (76. Pfeiffer), Tschira. Tore: 1:0 Ziegler (18./ Eigentor), 1:1 Tiedemann (34.), 2:1 Einecker (53.), 3:1 Bayram (60.). Schiedsrichter: Nemtinow (March). Zuschauer: 270.