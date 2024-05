Verbandsliga kompakt - SC Lahr trifft wieder auf Abstiegskandidaten

Kann der SC Lahr die drei Punkte aus Donaueschingen entführen? – Foto: Wolfgang Künstle

Nach dem Feiertags-Spieltag am 1. Mai ist vor dem 30. Spieltag: Was steht am Wochenende in der Verbandsliga Südbaden an?

In Donaueschingen trifft Verbandsligist SC Lahr am Sonntag, 15 Uhr, erneut auf einen Abstiegskandidaten. In den bisherigen Vergleichen konnten sich die Lahrer stets behaupten, doch Trainer Sascha Schröder mahnt: „Wir sind derzeit gut unterwegs, müssen am Sonntag aber wieder die nötige Einstellung an den Tag legen, Spiel und Gegner mit dem entsprechenden Respekt gegenübertreten.“ Ein weiterer Sieg soll her, wobei Schröder auf das zuletzt erprobte Personal setzt.