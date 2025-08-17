Verbandsliga Kompakt: Perfekter Start für FC Auggen und FC Teningen

Auch die SF Elzach-Yach starten in Kuppenheim mit einem Remis.
Dem FC Teningen ist unter seinem neuen Trainer Rainer Hannig ein echter Traumstart in die neue Spielzeit gelungen. "Es war ein ungefährdeter Sieg von uns. Mit der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, die zweite Halbzeit hat mir aber nicht gefallen", so Hannig. Dort habe seine Elf "ein wenig den Faden verloren". Das konnten sich die Teninger am Samstag beim durchaus hochgehandelten Aufsteiger aber auch leisten, da die Pausenführung (4:0) bereits äußerst komfortabel war. Die ersten beiden Teninger Treffer von Josip Milardovic (10.) und Michael Hoelle (18.) resultierten aus Standardsituationen. Maximilian Resch (41.) und erneut Josip Milardovic (43.) legten vor der Pause noch einmal nach. In den zweiten 45 Minuten blieben Großchancen nahezu komplett aus. Salem verzeichnete allerdings noch einen Lattentreffer. "Wir dürfen das jetzt aber auch nicht überbewerten", so Hannig, der mit seiner Mannschaft am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SV Linx "einen ersten ganz harten Brocken erwartet".
Leistungsgerecht trennten sich beide Seiten mit einem 2:2-Unentschieden. Zweimal gingen die Gastgeber in Führung, zweimal konnten die Hausener wieder ausgleichen, wobei alle vier Tore in der ersten Halbzeit fielen. Für den VfR waren die ehemaligen Bahlinger Regionalliga-Akteure Shqipon Bektasi (im Nachschuss nach einem Foulelfmeter) und Erich Sautner erfolgreich. Der Hausener Trainer Amaury Bischoff sah den Auftritt seiner Mannschaft insgesamt positiv: "Ein wichtiger Punkt für meine Mannschaft – Mentalität und Einsatz haben gestimmt. In Linx werden nicht viele Mannschaften etwas mitnehmen, von daher bin ich insgesamt sehr zufrieden." Linx habe in der ersten Halbzeit Vorteile gehabt, Hausen in der zweiten. Unter anderem traf Sautner hier den Pfosten.
Vor dem Spiel hätten die Sportfreunde den Punkt aus Kuppenheim sofort mitgenommen, nach dem Spiel trauerten sie etwas einem vergebenen Dreier hinterher: "Wir waren über 70 Minuten die spielbestimmende Mannschaft", sagte SF-Spielausschuss Florian Schätzle. Claudius Bührer traf mit einem indirekten Freistoß aus kurzer Entfernung zum verdienten 1:1. Alex Tran (SVK) und Florian Bührer stießen vor der Pause mit den Köpfen zusammen, beide mussten ausgewechselt werden.
Der FC Auggen hat gegen den Oberliga-Absteiger drei komplett verdiente Punkte eingefahren. Der erste Treffer ließ bis in die absolute Schlussphase auf sich warten, dann war Jonathan Dischinger gleich doppelt zur Stelle. "Es hätte auch in die andere Richtung laufen können, wir haben es nach der holprigen Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht", sagte der Villinger Trainer Ralf Hellmer. Die Gastgeber, die über weite Strecken klar mehr vom Spiel hatten, legten nach der Halbzeitpause einen Zahn zu. "Wir waren nach der Pause noch drückender", sagte Björn Giesel, der sportliche Leiter des FC Auggen. Der Lohn blieb aber zunächst aus, auch da der ansonsten so verlässliche Elfmeterschütze Moritz Walther vom Punkt aus am Villinger Keeper Kevin Ehmann scheiterte (70.). Doch Jonathan Dischinger machte es in der Schlussphase besser und brachte zunächst das Spielgerät aus elf Metern an Ehmann vorbei im Villinger Gehäuse unter, ehe er nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. "Es war ein hochverdienter Heimsieg. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, hatten aber vor der Pause wenig Möglichkeiten. Villingen war von Beginn an nur auf einen Punkt aus", so Giesel.