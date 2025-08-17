Verbandsliga Kompakt: Perfekter Start für FC Auggen und FC Teningen

Der FC Auggen hat gegen den Oberliga-Absteiger drei komplett verdiente Punkte eingefahren. Der erste Treffer ließ bis in die absolute Schlussphase auf sich warten, dann war Jonathan Dischinger gleich doppelt zur Stelle. "Es hätte auch in die andere Richtung laufen können, wir haben es nach der holprigen Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht", sagte der Villinger Trainer Ralf Hellmer. Die Gastgeber, die über weite Strecken klar mehr vom Spiel hatten, legten nach der Halbzeitpause einen Zahn zu. "Wir waren nach der Pause noch drückender", sagte Björn Giesel, der sportliche Leiter des FC Auggen. Der Lohn blieb aber zunächst aus, auch da der ansonsten so verlässliche Elfmeterschütze Moritz Walther vom Punkt aus am Villinger Keeper Kevin Ehmann scheiterte (70.). Doch Jonathan Dischinger machte es in der Schlussphase besser und brachte zunächst das Spielgerät aus elf Metern an Ehmann vorbei im Villinger Gehäuse unter, ehe er nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. "Es war ein hochverdienter Heimsieg. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, hatten aber vor der Pause wenig Möglichkeiten. Villingen war von Beginn an nur auf einen Punkt aus", so Giesel.

Tore: 1:0, 2:0 beide Dischinger (82./ Foulelfmeter, 85.). SR: Roeck (Öhningen-Gaienhofen). Zuschauer: 120. Besondere Vorkommnisse: Ehmann (Villingen) pariert Foulelfmeter von Walther.