Verbandsliga-kompakt: Offenburger FV steht vor Sechs-Punkte-Spiel

Mit sieben Punkten mehr auf dem Konto fährt der SC Lahr – so könnte man meinen – viel entspannter am Sonntag, 14.30 Uhr, zum abstiegsbedrohten Freiburger FC, der zwei Zähler besser als der OFV derzeit auf dem schlechtesten Nichtabstiegsplatz liegt. Von "entspannt" will aber der Lahrer Trainer Sascha Schröder nichts hören: "Wir müssen auch in Freiburg punkten, am besten gewinnen", sagt er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.