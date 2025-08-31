Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SG Hüffelsheim darf früh gegen gegen den FK Pirmasens II jubeln. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv
Verbandsliga kompakt: Neun-Tore-Spektakel in Hüffelsheim
Herxheim und Marienborn im Duell der Sieglosen +++ Morlautern verliert Zuhause gegen Basara Mainz 1:3 +++ Bretzenheim muss weiter auf ersten Sieg warten +++ Last-Minute-Punkt für Marienborn
Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startete am Freitagabend mit zwei Partien: Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 2:0 gegen den VfB Bodenheim. Parallel gewann der TuS Hohenecken gegen TuS Steinbach in einem torreichen Spiel mit 4:3. Am Samstag verlor Absteiger Morlautern verliert gegen den Tabellendritten Basara Mainz 1:3, außerdem verlor Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel 0:5. Der Sonntag hatte es dann so richtig in sich: Die SG Hüffelsheim und die Zweite des FK Primasens lieferten sich beim 5:4-Heimsieg ein echtes Spektakel, während Jahn Zeiskam gegen den SV Steinwenden nichts anbrennen ließ. Die TSG Bretzenheim muss weiter auf den Sieg warten - gegen Mechternsheim verloren die Mainzer zuhause mit 0:1. Die TuS Marienborn durfte sich über den späten Lucky-Punch zum 1:1 in Herxheim freuen.