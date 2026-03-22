Verbandsliga Kompakt: Neuer Schwung beim VfR Hausen

Umringt von den Auggenern Moritz Walther (von links), Maximilian Disch, Tiziano Casalnuovo und Steffen Reinecker kontrolliert Shqipon Bektasi für den VfR Hausen den Ball. – Foto: Achim Keller

Im Meisterschaftsrennen in der Fußball-Verbandsliga erleidet der SC Lahr einen schweren Rückschlag. Der Tabellenzweite verliert auf eigenem Platz das Ortenau-Derby gegen den SV Linx mit 1:2 (0:1).

Formvollendete Tore brennen sich Fußballern, vor allem Angreifern, unmittelbar ins Gedächtnis. Als Shqipon Bektasi im Markgräfler Derby gegen den FC Auggen den VfR Hausen in Führung gebracht hatte (42.), schoss ihm ein ähnlich spektakulärer Treffer wie ein Gedankenblitz durch den Kopf. Ein Jahr zuvor hatte der 35-jährige Stürmer im Trikot des Regionalligisten Bahlinger SC mit einem fulminanten Vollspannstoß gegen den SC Freiburg II in letzter Minute den 3:3-Ausgleich erzielt.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Hausen: Mettenberger – Ngonge Mboyo, Alihoxha (89. Wiesler), Arjonit Rexhepi – Faller, Gomez, Häringer, Aslan – Einecker (81. Tekbas), Bektasi, Altin Rexhepi (68. Bellemare). Auggen: Lauer – Podlich, Reinecker, Walther, Disch (70. Julian Ehret) – Scalici (80. Valchuk), Casalnuovo, Pereira Marques (55. Ontuzans) – Jonathan Ehret (80. Bischoff), Tiedemann (55. Anlicker), Dischinger. Tore: 1:0 Bektasi (42.), 2:0 Einecker (63.). SR: Bugglin (Weil). ZS: 250. Gelb-Rot: Julian Ehret (90.+6).

Platzverweise, die in einer frühen Phase ausgesprochen werden, verändern die Statik eines Fußballspiels oft entscheidend. Das war auch am Samstag in Elzach der Fall – allerdings nicht so, wie es viele erwartet hatten. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Sattler (55.), 1:1 Schmieder (83.). SR: Brudek (Rastatt). ZS: 100. Gelb-Rot: Joham (Rielasingen/ 38.).

Die Gäste aus Salem setzten zunächst auf eine dichte Fünferkette und überließen Wolfenweiler-Schallstadt die Initiative. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Senn (7.), 1:1 Senftleber (45.+2), 2:1 Klages (47.), 3:1 Martins (54.), 4:1 Fassbinder (66.). Schiedsrichter: Hamidi (Rastatt). ZS: 100.

Nicht wenige der mehr als 200 Zuschauer dürften sich am Samstagnachmittag an der Lahrer Dammenmühle mit einem Unentschieden zwischen dem heimischen SC und dem SV Linx abgefunden haben. Denn es lief bereits die Nachspielzeit – und es stand immer noch 1:1 zwischen den beiden Ortenauer Kontrahenten. Dieses Ergebnis war aus der Sicht der Gastgeber sicherlich enttäuschend, während man annehmen durfte, die Gäste aus dem Rheinauer Stadtteil belohne es mit einem wertvollen Punkt. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. SC Lahr: Leptig – Gutjahr, Zehnle, Stopp (90.+2 Naletilic) – Häußermann, Bross (89. Wirth), Kalt, Allgaier (46. Lehmann) – Fries, Kaufmann (62. Keita) – Bandle. Tore: 0:1 Moser (34.), 1:1 Bandle (70.), 1:2 Angot (90.+2). Schiedsrichter: Lapret (Frankreich). Zuschauer: 230.

Ratlos blieben die heimischen Zuschauer nach dem Spiel zurück. Um weiterhin im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben, waren für den SVN drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten eigentlich Pflicht. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Kandic (8.), 1:1 Leidinger (15.), 2:1 Leidinger (31.), 3:1 T. Süme (37.), 3:2 Gündüz (75.), 3:3 Vögele (77.). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 211

Es waren fatale neun Minuten, die die Laufenburger Verbandsligafußballer in der ersten Halbzeit im Auswärtsspiel beim SV Bühlertal erlebten. "Eigentlich sind wir ganz gut ins Spiel gekommen", befand 08-Trainer Michael Hagmann. So hatte sich für Sandra D’Accurso gleich eine gute Schussmöglichkeit ergeben, die der Torhüter der Gastgeber "sensationell aus dem Winkel" gefischt habe. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0, 2:0 beide Götz (17., 18.), 3:0 Jülg (26.), 3:1 Gläsemann (38.). Schiedsrichter: Raßl (Karlsruhe).