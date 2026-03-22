Verbandsliga kompakt: Mechtersheim patzt, Jahn Zeiskam lauert

TuS Mechtersheim (blaue Trikots, hier im Duell mit Basara Mainz) kommt im Heimspiel nicht über ein 3:3 gegen die SG Hüffelsheim hinaus. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Am Samstag kam es bereits zu drei Begegnungen des 22. Spieltages. Die TuS Steinbach konnte zuhause einen knappen 1:0-Erfolg gegen Waldalgesheim feiern. Der formstarke FC Basara Mainz holte einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen die TuS Hohenecken. Die SG Eintracht Bad Kreuznach kassierte zuhause eine deutlich 0:4-Niederlage gegen die SV Viktoria Herxheim.

Am Sonntag kam es zu fünf weiteren Partien. Der Tabellenführer TuS Mechtersheim kam gegen die formstarken Hüffelsheimer nicht über ein 3:3 hinaus. Ebenfalls die Punkte teilen mussten sich die SV Steinwenden und TuS Marienborn beim 1:1. Der VfB Bodenheim musste eine 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Jahn Zeiskam hinnehmen. Der FC Bienwald Kandel musste einen Dämpfer hinnehmen und verlor beim FK Pirmasens mit 1:3. Im Abstiegs-Duell konnte sich der SV Morlautern gegen die TSG Bretzenheim mit 2:1 durchsetzen.