 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Verbandsliga kompakt: Mechtersheim patzt, Jahn Zeiskam lauert

Eintracht Bad Kreuznach mit 0:4-Heimpleite +++ Basara gewinnt gegen Hohenecken souverän +++ Bodenheim verliert Heimspiel +++ Mechtersheim kommt nicht über ein Unentschieden hinaus

von Redaktion · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
TuS Mechtersheim (blaue Trikots, hier im Duell mit Basara Mainz) kommt im Heimspiel nicht über ein 3:3 gegen die SG Hüffelsheim hinaus.
TuS Mechtersheim (blaue Trikots, hier im Duell mit Basara Mainz) kommt im Heimspiel nicht über ein 3:3 gegen die SG Hüffelsheim hinaus. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

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TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Am Samstag kam es bereits zu drei Begegnungen des 22. Spieltages. Die TuS Steinbach konnte zuhause einen knappen 1:0-Erfolg gegen Waldalgesheim feiern. Der formstarke FC Basara Mainz holte einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen die TuS Hohenecken. Die SG Eintracht Bad Kreuznach kassierte zuhause eine deutlich 0:4-Niederlage gegen die SV Viktoria Herxheim.

Am Sonntag kam es zu fünf weiteren Partien. Der Tabellenführer TuS Mechtersheim kam gegen die formstarken Hüffelsheimer nicht über ein 3:3 hinaus. Ebenfalls die Punkte teilen mussten sich die SV Steinwenden und TuS Marienborn beim 1:1. Der VfB Bodenheim musste eine 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Jahn Zeiskam hinnehmen. Der FC Bienwald Kandel musste einen Dämpfer hinnehmen und verlor beim FK Pirmasens mit 1:3. Im Abstiegs-Duell konnte sich der SV Morlautern gegen die TSG Bretzenheim mit 2:1 durchsetzen.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
0
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
3
0

Gestern, 16:00 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
1
2
Abpfiff