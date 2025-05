Verbandsliga kompakt: Matchball ausgelassen. FC Denzlingen verliert

Ausgerechnet Julde Riggenmann, ausgerechnet der Freiburger FC, ausgerechnet wieder nach einer Führung – der Ligaendspurt wird für den FC Denzlingen mehr und mehr zur Kopfsache. Wie schon nach dem 3:0-Vorsprung beim Türkischen SV Singen (die Partie endete 3:4) leistete sich der Tabellenführer auch am Sonntag nach ordentlichen 60 Minuten einen kaum zu erklärenden Leistungseinbruch und unterlag dem Freiburger FC mit 1:2. Es war der zweite vergebene Matchball im Aufstiegsrennen. Vor dem letzten Spieltag ist die Meisterfrage in der Verbandsliga damit weiter offen. Wenn der Türk. SV Singen sein Nachholspiel am Mittwoch gegen den Pokalfinalisten FC Auggen gewinnt, dann rückt die Mannschaft von Trainer Ali Günes bis auf einen Punkt an den FC Denzlingen heran.

Dass der Siegtreffer ausgerechnet dem 19-jährigen offensive Mittelfeldspieler Julde Riggenmann glückte, passte aus Denzlinger Sicht ins Gesamtbild eines gebrauchten Tages. Riggenmann tauscht zur kommenden Saison – wie auch FFC-Kapitän Neven Ivancic und Defensivakteur Mert Tasim – das rot-weiße Trikot mit dem blauen Dress des FC Denzlingen. Das Trio geht damit den Weg, den in der jüngeren Vergangenheit bereits eine Vielzahl an Fußballern aus der Region gegangen ist. Im Aufgebot von Denzlingens Trainer Marco Dufner stehen mehr als ein Dutzend Kicker mit FFC-Vergangenheit.

Freiburg: Franz, Amann, Brenneisen, Dantis, Mößner, Tasim (85. Ernst), Gilbert, Pergjeqaj (71. Riggemann), Dämpfle (72. Strohm), Kaya (79. Basholi), Nzerem (79. Beckschulte). Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Garcia Stein, Leopold, Cernenchi (82. Berger), Boye (89. Lickert), Gehring, Eggert (76. Redzic), Echner, Vrazalica, Ebel (72. Vanci). Tore: 0:1 Garcia Stein (21./FE), 1:1 Dämpfle (63.), 2:1 Riggenmann (90.+1). SR: Roeck (Öhningen). ZS: 380.