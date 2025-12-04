Verbandsliga Kompakt: Laufenburgs Trainer: "Auch der Hund freut sich"

Im Sommer gibt er das Traineramt ab. Im Interview spricht er über die Nachfolgersuche.
SV 08 Laufenburg
BZ: Herr Hagmann, hat sich Ihre Frau schon bei Ihnen bedankt?
Weil ich als Trainer aufhöre? Nein, nein. Was sie aber gesagt hat: Sie glaubt es erst dann, wenn es so weit ist. Sie kennt mich ja nur als Fußballer und Trainer. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
SC Lahr
Etwas bedröppelt aus der Wäsche geschaut hat man beim SC Lahr, als am vergangenen Wochenende im Derby beim SV Niederschopfheim nicht mehr als ein Pünktchen heraussprang (0:0). Wenn am Samstag um 14.30 Uhr das Tabellenschlusslicht, der FC Villingen II, an der Dammenmühle gastiert, können sich die Lahrer einen weiteren Stolperer gegen ein Kellerkind nicht leisten, wenn sie dem FC Teningen an der Tabellenspitze weiterhin an den Hacken bleiben möchte.