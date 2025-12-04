Michael Hagmann, SV 08 Laufenburg – Foto: Achim Keller

Verbandsliga Kompakt: Laufenburgs Trainer: "Auch der Hund freut sich" Michael Hagmann hat den SV 08 Laufenburg in die Fußball-Verbandsliga geführt.

Im Sommer gibt er das Traineramt ab. Im Interview spricht er über die Nachfolgersuche.

SV 08 Laufenburg BZ: Herr Hagmann, hat sich Ihre Frau schon bei Ihnen bedankt?

Weil ich als Trainer aufhöre? Nein, nein. Was sie aber gesagt hat: Sie glaubt es erst dann, wenn es so weit ist. Sie kennt mich ja nur als Fußballer und Trainer.