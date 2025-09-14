Verbandsliga Kompakt: Laufenburg glänzt mit flexibler Offensivwucht

Die Frage, ob die Tabellenregion, in der es sich der SV 08 Laufenburg vorerst eingerichtet hat, nämlich recht weit oben, die sein wird, in der man sich länger aufhalten kann, lässt sich im Moment noch nicht beantworten. An einer breiten Brust sollte es jedenfalls nicht scheitern. Selbstbewusst wie sein Team auf dem Platz zog Michael Hagmann nach dem 2:2-Heim-Remis gegen den Tabellenzweiten SV Bühlertal eine Startbilanz. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 L. Schmidt (20.), 1:1 Götz (29.), 2:1 Nowak (31.), 2:2 Götz (71.). Schiedsrichter: Roeck (Öhningen).

210 reguläre Minuten und einige Extraminuten an Nachspielzeit haben der FC Auggen und der VfR Hausen in der noch jungen Fußballsaison 2025/26 nun gegeneinander absolviert. Ein Treffer ist dabei nicht gefallen. Dass dies nach dem 5:4 nach Elfmeterschießen in der zweiten Hauptrunde des südbadischen Verbandspokals für den FC Auggen am Sonntag in der Liga erneut der Fall war, das durfte eher der VfR Hausen als Punktsieg verbuchen. "Das war ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wir haben auf zehn Spieler, die das Zeug haben, von Beginn an zu spielen, verzichten müssen. Ich bin sehr zufrieden", so Gästecoach Amaury Bischoff. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Auggen: Holzer, Disch, Perreira Marques, Bischoff, Jonathan Ehret (80. Scalici), Reinecker, Ziegler (72. Anlicker), Dischinger, Walther, Ontuzans (84. Pfeiffer), Tschira. Hausen: Mettenberger, Arjonit Rexhepi, Schellbach, Boz (90.+2 Altin Rexhepi), Einecker (77. Bellemae), Aslan, Gomez, Faller, Stockburger, Ngonge, Alihoxha. SR: Pfau (Oberachern). ZS: 250.