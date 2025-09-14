Verbandsliga Kompakt: Laufenburg glänzt mit flexibler Offensivwucht

Trotz zahlreicher personeller Ausfälle erkämpft sich der VfR Hausen im Derby der Fußball-Verbandsliga ein 0:0 beim FC Auggen. Beide Defensivreihen erweisen sich am Sonntag als unüberwindbar.
Die Frage, ob die Tabellenregion, in der es sich der SV 08 Laufenburg vorerst eingerichtet hat, nämlich recht weit oben, die sein wird, in der man sich länger aufhalten kann, lässt sich im Moment noch nicht beantworten. An einer breiten Brust sollte es jedenfalls nicht scheitern. Selbstbewusst wie sein Team auf dem Platz zog Michael Hagmann nach dem 2:2-Heim-Remis gegen den Tabellenzweiten SV Bühlertal eine Startbilanz.
Tore: 1:0 L. Schmidt (20.), 1:1 Götz (29.), 2:1 Nowak (31.), 2:2 Götz (71.). Schiedsrichter: Roeck (Öhningen).
210 reguläre Minuten und einige Extraminuten an Nachspielzeit haben der FC Auggen und der VfR Hausen in der noch jungen Fußballsaison 2025/26 nun gegeneinander absolviert. Ein Treffer ist dabei nicht gefallen. Dass dies nach dem 5:4 nach Elfmeterschießen in der zweiten Hauptrunde des südbadischen Verbandspokals für den FC Auggen am Sonntag in der Liga erneut der Fall war, das durfte eher der VfR Hausen als Punktsieg verbuchen. "Das war ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wir haben auf zehn Spieler, die das Zeug haben, von Beginn an zu spielen, verzichten müssen. Ich bin sehr zufrieden", so Gästecoach Amaury Bischoff.
Auggen: Holzer, Disch, Perreira Marques, Bischoff, Jonathan Ehret (80. Scalici), Reinecker, Ziegler (72. Anlicker), Dischinger, Walther, Ontuzans (84. Pfeiffer), Tschira. Hausen: Mettenberger, Arjonit Rexhepi, Schellbach, Boz (90.+2 Altin Rexhepi), Einecker (77. Bellemae), Aslan, Gomez, Faller, Stockburger, Ngonge, Alihoxha. SR: Pfau (Oberachern). ZS: 250.
Während der 1. FC Rielasingen-Arlen auch nach dem fünften Spieltag weiter ungeschlagen ist und sich im vorderen Drittel der Verbandsligatabelle festsetzen kann, haderten die SF Elzach-Yach einmal mehr in dieser Spielzeit mit der fehlenden Effizienz. "Das ist unser großes Thema aktuell", so Trainer Kevin Maier.
Tore: 1:0 Luck (65.), 2:0 Tanor (88./ ET). Schiedsrichter: Jonas Fleig (Brigachtal ). Zuschauer: 250.
Die drei Niederlagen zum Auftakt in die Verbandsligasaison hat der FC Wolfenweiler-Schallstadt gut weggesteckt. Nach dem 2:1-Arbeitssieg gegen den FC 08 Villingen II aus der Vorwoche setzte der Liganeuling am Samstag in Salem ein Ausrufezeichen. Der deutliche Sieg im Aufsteigerduell kam für Trainer Raphael Heitzler "aufgrund einer richtig guten und geschlossenen Mannschaftsleistung" zustande.
Tore: 0:1 Faßbinder (53.), 0:2 Sievers (66.), 0:3 Späth (82.), 0:4 Hesse (87.). SR: Rösch (Bad Wurzach). ZS: 200.
Der FC Teningen hat seinen Siegeszug fortgesetzt. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, müssen den Sack aber vielleicht früher zumachen", so FCT-Vorsitzender Thomas Hodel. Der ESV Südstern Singen und seine hochveranlagten Individualisten zeigten im Kleinen starke Ansätze, wurden aber zunächst kaum gefährlich.
Tore: 0:1 Obika (7.), 0:2 Froß (34./FE), 0:3 Hodel (69.), 1:3 Kebe (77.). Besond. Vork.: Kebe verschießt Elfmeter (56./Singen). SR: Löffler (Uhldingen). ZS: 120.