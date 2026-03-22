Verbandsliga kompakt: Kantersiege für Biebrich und Hadamar

Rot-Weiß Hadamar (rote Trikots, hier gegen TuS Hornau) feierte einen ungefährdeten 9:0-Kantersieg und macht weiterhin Druck auf Tabellenführer TuS Hornau. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Nachdem sich am Samstag der FV Biebrich 02 keine Blöße gab und den FC Ederbergland mit 6:0 abfertigte, standen am Sonntag sieben weitere Partien am 24. Spieltag auf dem Plan. Die SG Walluf musste gegen Marburg eine 2:3-Heimpleite hinnehmen. Der Türkische SV Wiesbaden fuhr einen ungefährdeten 5:1-Auswärtserfolg beim FV Breidenbach ein. Rot-Weiß Hadamar feierte einen 9:0-Kantersieg gegen Heuchelheim und bleibt damit weiterhin erster Verfolger des Tabellenführers Hornau, die einen 3:1-Auswärtserfolg beim SV Wiesbaden feierten. Sascha Amstätter muss weiterhin auf seinen ersten Sieg warten, Okriftel verlor zuhause gegen den SV Zeilsheim mit 2:3 und bleibt damit auf dem letzten Tabellenplatz. Der TSV Steinbach Haiger II bezwang Limburg mit 3:1. Juno Burg und Dietkirchen trennten sich 1:1-Unentschieden.