 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Verbandsliga kompakt: Kantersiege für Biebrich und Hadamar

Germania Okriftel muss weiter auf den ersten Sieg unter neuem Trainer warten +++ FVB holt nach 6:1-Coup den nächsten Kantersieg +++ Rot-Weiß Hadamar macht Druck

von Redaktion · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiß Hadamar (rote Trikots, hier gegen TuS Hornau) feierte einen ungefährdeten 9:0-Kantersieg und macht weiterhin Druck auf Tabellenführer TuS Hornau.
Rot-Weiß Hadamar (rote Trikots, hier gegen TuS Hornau) feierte einen ungefährdeten 9:0-Kantersieg und macht weiterhin Druck auf Tabellenführer TuS Hornau. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Nachdem sich am Samstag der FV Biebrich 02 keine Blöße gab und den FC Ederbergland mit 6:0 abfertigte, standen am Sonntag sieben weitere Partien am 24. Spieltag auf dem Plan. Die SG Walluf musste gegen Marburg eine 2:3-Heimpleite hinnehmen. Der Türkische SV Wiesbaden fuhr einen ungefährdeten 5:1-Auswärtserfolg beim FV Breidenbach ein. Rot-Weiß Hadamar feierte einen 9:0-Kantersieg gegen Heuchelheim und bleibt damit weiterhin erster Verfolger des Tabellenführers Hornau, die einen 3:1-Auswärtserfolg beim SV Wiesbaden feierten. Sascha Amstätter muss weiterhin auf seinen ersten Sieg warten, Okriftel verlor zuhause gegen den SV Zeilsheim mit 2:3 und bleibt damit auf dem letzten Tabellenplatz. Der TSV Steinbach Haiger II bezwang Limburg mit 3:1. Juno Burg und Dietkirchen trennten sich 1:1-Unentschieden.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 17:30 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
6
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
9
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
2
3
Abpfiff