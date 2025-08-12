 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligabericht
Der FC Bienwald Kandel siegte bei Viktoria Herxheim mit 3:1.
Der FC Bienwald Kandel siegte bei Viktoria Herxheim mit 3:1. – Foto: inst: zumbni.jpg

Verbandsliga kompakt: Kandel triumphiert im Montags-Derby

Jahn gewinnt 6:0 gegen den SV Morlautern +++ Aufsteiger Hüffelsheim holt drei Punkte gegen Steinwenden +++ TuS Hohenecken fährt mit einem Punkt nach Hause

Mainz. Gleich zwei Montagsspiele an einem Spieltag - sowas gab es in der Verbandsliga selten. Im Derby zwischen Bodenheim und Bretzenheim gab es ein Remis, das keinen wirklich zufriedenstellte, während der FC Bienwald Kandel mit 3:1 in Herxheim gewann. Nach dem bitteren Remis gegen Marienborn konnte Aufsteiger Hüffelsheim nun in Steinwenden den ersten „Dreier" einfahren. Ebenfalls drei Punkte holten sich Alemannia Waldalgesheim (1:0 gegen Marienborn), TuS Mechtersheim (2:0 gegen Steinbach) und Basara Mainz (3:0 gegen Pirmasens). Eintracht Bad Kreuznach und TuS Hohenecken trennten sich mit 3:3 Unentschieden. Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.

Alle Partien im Überblick:

Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
0
2
Abpfiff

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
3
3
Abpfiff

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
0
3
Abpfiff

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
6
0
Abpfiff

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
0
2
Abpfiff

So., 10.08.2025, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
0
1

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
1
3
Abpfiff

RedaktionAutor