Ligabericht
Starker Auftritt: Der SV Wiesbaden schlägt Dietkirchen mit 7:2.
Starker Auftritt: Der SV Wiesbaden schlägt Dietkirchen mit 7:2. – Foto: Pia Pfeifer

Verbandsliga kompakt: Hornau stolpert, SVW deklassiert Dietkirchen

FC Waldbrunn gewinnt 1:0 bei Tabellenführer +++ Breidenbach mit wichtigem Dreier gegen Okriftel +++ Zeilsheim nur Remis in Heuchelheim +++ 7:2-Heimsieg des SVW über Dietkirchen

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die SG Walluf am Mittwochabend hat sich der FV Biebrich vorerst aus der absoluten Spitzengruppe der Verbandsliga verabschiedet. Immerhin: Gegen Juno Burg konnten die 02er einen klaren Heimerfolg feiern. Am Sonntag zog dann der Rest der Liga nach: Im absoluten Kellerduell setzte sich der FV Breidenbach gegen Germania Okriftel durch. Der SV Zeilsheim spielte 2:2 in Heuchelheim und verpasste wichtige drei Punkte. Herbstbmeister Hornau stolperte beim 0:1 gegen den FC Waldbrunn, Rot-Weiß Hadamar unterlag formstarken Marburgern und rutscht in der Tabelle auf Rang sieben. Der Zweite Türkischer SV dagegen gewann in Haiger und bleibt Spitzenreiter Hornau auf den Fersen. Limbug und der FC Ederbergland trennten sich 1:1. Der SV Wiesbaden fertigte derweil mit 7:2 den TuS Dietkirchen ab.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
5
2
Abpfiff
Eine deutliche Angelegenheit gab in Biebrich, denn die 02er konnten gegen Juno Burg mit 5:1 gewinnen. Aiman Tahiri erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer und nur eine Minute später konnte Maurice Pinger auf 2:0 erhöhen. Die Gastgeber kamen immer besser in Fahrt und Tim Emmel erzielte in der 19. Minute das 3:0. Nach einer knappen halben Stunde erzielte Emmel den Doppelpack (32.). Nur drei Minuten dauerte es im zweiten Abschnitt bis Biebrich erneut zuschlagen konnte. Niko Puchella erhöhte auf 5:1 (48.). Die Gäste kamen durch einen Doppelpack von Sören Fink noch zu einem 2:5 (70., 90.). Am Ende steht ein klarer Sieg für die Biebricher, die vorübergehend auf Platz vier stehen.

Heute, 15:00 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
2
3

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
0
1
Abpfiff

Heute, 17:45 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
7
2
Abpfiff

