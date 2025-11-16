Verbandsliga kompakt: Hornau stolpert, SVW deklassiert Dietkirchen

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die SG Walluf am Mittwochabend hat sich der FV Biebrich vorerst aus der absoluten Spitzengruppe der Verbandsliga verabschiedet. Immerhin: Gegen Juno Burg konnten die 02er einen klaren Heimerfolg feiern. Am Sonntag zog dann der Rest der Liga nach: Im absoluten Kellerduell setzte sich der FV Breidenbach gegen Germania Okriftel durch. Der SV Zeilsheim spielte 2:2 in Heuchelheim und verpasste wichtige drei Punkte. Herbstbmeister Hornau stolperte beim 0:1 gegen den FC Waldbrunn, Rot-Weiß Hadamar unterlag formstarken Marburgern und rutscht in der Tabelle auf Rang sieben. Der Zweite Türkischer SV dagegen gewann in Haiger und bleibt Spitzenreiter Hornau auf den Fersen. Limbug und der FC Ederbergland trennten sich 1:1. Der SV Wiesbaden fertigte derweil mit 7:2 den TuS Dietkirchen ab.
Die Partien des Spieltags im Überblick:
Eine deutliche Angelegenheit gab in Biebrich, denn die 02er konnten gegen Juno Burg mit 5:1 gewinnen. Aiman Tahiri erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer und nur eine Minute später konnte Maurice Pinger auf 2:0 erhöhen. Die Gastgeber kamen immer besser in Fahrt und Tim Emmel erzielte in der 19. Minute das 3:0. Nach einer knappen halben Stunde erzielte Emmel den Doppelpack (32.). Nur drei Minuten dauerte es im zweiten Abschnitt bis Biebrich erneut zuschlagen konnte. Niko Puchella erhöhte auf 5:1 (48.). Die Gäste kamen durch einen Doppelpack von Sören Fink noch zu einem 2:5 (70., 90.). Am Ende steht ein klarer Sieg für die Biebricher, die vorübergehend auf Platz vier stehen.