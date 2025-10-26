Verbandsliga kompakt: Hornau gewinnt Spitzenspiel

Der SV Zeilsheim kann seine Niederlagenserie gegen Waldbrunn nicht gewinnen und verliert auf heimischen Platz mit 0:3. Die ebenfalls abgstiegsgefährdete Germania Okriftel gibt einen Sieg gegen den SV Wiesbaden in der Schlussphase noch aus der Hand und kassiert den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Das Spiel zwischen der SG Walluf und Hadamar wurde aufgrund schlechter Platzverhältnisse abgesagt.

Am Samstag feierte die TuS Dietkirchen mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den VfR 07 Limburg den Derbysieg. Der FV Breidenbach und der FV Biebrich 02 trennten sich derweil mit 1:1.