Verbandsliga kompakt: Hornau gewinnt Spitzenspiel

Beim Gipfeltreffen in der Verbandsliga setzt TuS Hornau ein Ausrufezeichen und fegt den SV Wiesbaden mit 4:0 vom heimischen Platz. Damit verteidigen die Hornauer die Tabellenspitze. Verfolger Ederbergland siegt ebenfalls auswärts: Mit einem 3:1 in Marburg schickt der FC die Blau-Gelben weiter in den Abstiegskampf. Das Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem SSC Juno Burg und TSF Heuchelsheim geht 2:2-Unentschieden aus.
Der SV Zeilsheim kann seine Niederlagenserie gegen Waldbrunn nicht gewinnen und verliert auf heimischen Platz mit 0:3. Die ebenfalls abgstiegsgefährdete Germania Okriftel gibt einen Sieg gegen den SV Wiesbaden in der Schlussphase noch aus der Hand und kassiert den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.
Das Spiel zwischen der SG Walluf und Hadamar wurde aufgrund schlechter Platzverhältnisse abgesagt.
Am Samstag feierte die TuS Dietkirchen mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den VfR 07 Limburg den Derbysieg. Der FV Breidenbach und der FV Biebrich 02 trennten sich derweil mit 1:1.
Tore: 0:1 Tahiri (45./FE); 1:1 Herrmann (50.)
Einen ausführlichen Nachbericht aus Sicht der Biebricher könnt ihr hier nachlesen.
Tore: 1:0 Schmidt (84.); Gelb-Rot: S. Neugebauer (87.)