Ligabericht
Jubel bei den Spielern von TuS Hornau.
Jubel bei den Spielern von TuS Hornau. – Foto: Marcel Lorenz

Verbandsliga kompakt: Hornau gewinnt Spitzenspiel

Tabellenführer TuS Hornau hat durch einen 4:0-Sieg gegen den SV Wiesbaden seinen Platz verteidigt +++ Auch der FC Ederbergland siegt

Beim Gipfeltreffen in der Verbandsliga setzt TuS Hornau ein Ausrufezeichen und fegt den SV Wiesbaden mit 4:0 vom heimischen Platz. Damit verteidigen die Hornauer die Tabellenspitze. Verfolger Ederbergland siegt ebenfalls auswärts: Mit einem 3:1 in Marburg schickt der FC die Blau-Gelben weiter in den Abstiegskampf. Das Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem SSC Juno Burg und TSF Heuchelsheim geht 2:2-Unentschieden aus.

Der SV Zeilsheim kann seine Niederlagenserie gegen Waldbrunn nicht gewinnen und verliert auf heimischen Platz mit 0:3. Die ebenfalls abgstiegsgefährdete Germania Okriftel gibt einen Sieg gegen den SV Wiesbaden in der Schlussphase noch aus der Hand und kassiert den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Das Spiel zwischen der SG Walluf und Hadamar wurde aufgrund schlechter Platzverhältnisse abgesagt.

Am Samstag feierte die TuS Dietkirchen mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den VfR 07 Limburg den Derbysieg. Der FV Breidenbach und der FV Biebrich 02 trennten sich derweil mit 1:1.

Gestern, 16:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Tahiri (45./FE); 1:1 Herrmann (50.)

Einen ausführlichen Nachbericht aus Sicht der Biebricher könnt ihr hier nachlesen.

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
1
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Schmidt (84.); Gelb-Rot: S. Neugebauer (87.)

Heute, 14:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
2
2

RedaktionAutor