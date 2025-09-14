 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Jubel bei TuS Hornau - 4:2 nach 0:2 in Steinbach Haiger.
Jubel bei TuS Hornau - 4:2 nach 0:2 in Steinbach Haiger. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Verbandsliga kompakt: Hornau dreht Topspiel, erster Okriftel-Punkt

Nach 0:2-Rückstand gewinnen die TuS mit 4:2 +++ Hadamar wird Favoritenrolle gerecht +++ Der Türkische SV Wiesbaden gewinnt ebenfalls deutlich +++ 02er siegen dank zwei Toren von Nikos Iosifidis

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Wiesbaden. Den Spieltag eröffnete am Samstag der FV Biebrich im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Limburg. Die 02er mussten gegen einen starken Aufsteiger erst mal ins Spiel finden, gewann aber nach Nikos Iosidifs' Doppelpack mit 2:0. Aufsteiger Juno Burg und Blau-Gelb Marburg lieferten sich ein enges Spiel, aus dem Juno Burg dank Siegtreffers in der Nachspielzeit mit 3:2 als Sieger hervorgeht. Hadamar gewinnt gegen das Schlusslicht Breidenbach deutlich mit 4:0. Das Topspiel des Spieltags stieg in Haiger, wo der TSV Steinbach II mit 2:4 gegen die TuS Hornau unterlag. Nachdem der TSV II zunächst mit 2:0 in Führung ging, gelang den Hornauern noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Anschließend sorgten Bounour (87'), Erbe (90') und Morlac (90'+6) für die Wende sorgten.

Auch der starke Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden bejubelt vier Tore und holt einen deutlichen Heimsieg gegen Dietkirchen. Das andere Team aus Wiesbaden siegt ebenfalls auf heimischen Platz: Der SVW gewinnt 2:0 gegen Heuchelheim. Außerdem siegte Walluf gegen den SV Zeilsheim. Germania Okriftel und der FC Waldbrunn trennen sich unentschieden 1:1.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
2
0

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
1
1
Abpfiff

Aufrufe: 014.9.2025, 17:30 Uhr
RedaktionAutor