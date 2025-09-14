Verbandsliga kompakt: Hornau dreht Topspiel, erster Okriftel-Punkt

Wiesbaden. Den Spieltag eröffnete am Samstag der FV Biebrich im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Limburg. Die 02er mussten gegen einen starken Aufsteiger erst mal ins Spiel finden, gewann aber nach Nikos Iosidifs' Doppelpack mit 2:0. Aufsteiger Juno Burg und Blau-Gelb Marburg lieferten sich ein enges Spiel, aus dem Juno Burg dank Siegtreffers in der Nachspielzeit mit 3:2 als Sieger hervorgeht. Hadamar gewinnt gegen das Schlusslicht Breidenbach deutlich mit 4:0. Das Topspiel des Spieltags stieg in Haiger, wo der TSV Steinbach II mit 2:4 gegen die TuS Hornau unterlag. Nachdem der TSV II zunächst mit 2:0 in Führung ging, gelang den Hornauern noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Anschließend sorgten Bounour (87'), Erbe (90') und Morlac (90'+6) für die Wende sorgten.