Verbandsliga Kompakt: Hodel: "Unser junges Team hat sich entwickelt"

Duelle Eins-gegen-Eins sind die große Stärke des Yannic Priéto vom SV Niederschopfheim. Dabei ist der Mann am linken Flügel ein ausgesprochener Teamplayer.

Dritter, Dritter, Vierter – der FC Teningen war in den vergangenen Jahren nah dran an den Aufstiegsplätzen zur Oberliga. Gereicht hat es am Ende aus verschiedenen Gründen jeweils nicht. Druck verspüren die Verantwortlichen rund um das Friedrich-Meyer-Stadion dennoch keinen. Die Mannschaft hat sich in der jüngeren Vergangenheit entwickelt und auch einen gewissen Reifeprozess absolviert. Einen ersten Gradmesser, wo der FC Teningen aktuell steht, liefern nun die kommenden beiden Partien.

Ich weiß, dass wir 2004 noch einmal DFB-Pokal gespielt haben. 2002/03, das dürfte die Oberligazeit gewesen sein. Kurz darauf wurde ich stellvertretender Vorsitzender. Es waren turbulente Jahre im Verein.

BZ: Es war die bisher letzte Saison des Vereins in der Oberliga Baden-Württemberg, an welcher der FC Teningen nun seit Jahren wieder schnuppert. Was hat zuletzt gefehlt, um den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse zu vollziehen?

SV Niederschopfheim

Es war vor rund zwei Wochen im Pokalspiel des SV Niederschopfheim gegen den FV Würmersheim (0:1). Wieder einmal konnte ein Angriff der Niederschopfheimer nicht erfolgreich zu Ende gespielt werden, als die Stimme Priétos deutlich am Spielfeldrand zu vernehmen war. "Der Ball war gut", rief der 33-jährige einem Mitspieler zu, "aber ich habe ihn falsch eingeschätzt."

Ein Spieler ohne Allüren.

Folgt man den Worten des Niederschopfheimer Trainers Jan Herdrich, dann beschreibt diese kleine Episode bereits sehr gut den Fußballer Priéto, dessen individuelle Stärken auf dem Spielfeld nicht nur beim frischgekürten Verbandsliga-Aufsteiger, sondern auch bei seinen Ex-Vereinen sehr geschätzt sind und waren. Der gebürtige Friesenheimer ist ein Spieler ohne Allüren, einer, dem die Harmonie in der Mannschaft und der gegenseitige Respekt sehr wichtig sind. "Einen Mitspieler anzumotzen, das kommt für Yannic nicht in Frage", sagt Herdrich, dessen Mannschaft sich diese Woche auf das Heimspiel am zweiten Liga-Spieltag gegen den Mitaufsteiger FC Wolfenweiler-Schallstadt am Sonntag, 16 Uhr, vorbereitet.

SC Lahr

Nach zwei Zu-Null-Siegen – 2:0 im Verbandspokal gegen den SC Hofstetten und 3:0 zum Meisterschaftsauftakt gegen den SV Niederschopfheim – fährt der Verbandsligist SC Lahr selbstbewusst am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, zum Spiel beim FC 08 Villingen II. „Wir wollen auch dort gewinnen“, sagt der Lahrer Trainer Sascha Schröder, der fortan nicht mehr auf Stürmer Adriano Spoth baut, der sich inzwischen dem FV Herbolzheim angeschlossen hat. Bereits am Samstag, 15.30 Uhr, bestreitet die SC-Reserve in der Landesliga das schwere Heimspiel gegen den SC Hofstetten.