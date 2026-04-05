Verbandsliga-Kompakt: Heimserie des FC Teningen reißt im elften Anlauf

Nach zuvor zehn Heimsiegen in der Fußball-Verbandsliga trennt sich der FC Teningen vom 1. FC Rielasingen-Arlen 3:3. Die SF Elzach-Yach gewinnen erneut, Niederlage für den VfR Hausen.
Die SF Elzach-Yach haben durch den 3:1-Heimsieg gegen die Oberliga-Reserve des FC 08 Villingen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Savic (8.), 1:1 Schmieder (25.), 2:1 Meier (62.), 3:1 Wernet (88.). SR: Züfle (Böhringen). ZS: 150.
"Unterem Strich ist das 3:3 zu wenig für uns", sagte Rainer Hannig. Der Trainer des FC Teningen sah zunächst einen schleppenden Beginn der Gastgeber, die das kräftezehrende Pokalspiel beim Bahlinger SC (0:2) vom Mittwoch noch in den Knochen hatten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Sattler (3.), 1:1 Milardovic (45.+1), 1:2 Sattler (64.), 2:2, 3:2 beide Resch (66./68.), 3:3 Schmidtke (81.). SR: Schäfer (Willstätt). ZS: 120.
Die erhoffte Reaktion auf das 1:5 des VfR Hausen beim 1. FC Rielasingen-Arlen blieb aus. Vielmehr setzten die Möhlin-Kicker in der ersten Halbzeit gegen Pfullendorf fort, was bereits in der Vorwoche zur deutlichen Niederlage geführt hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Seminara (8.), 0:2 Babic (34.), 0:3 Seminara (35.), 1:3 Bektasi (49./FE), 2:3 Ngonge Mboyo (88.). SR: Ernst (Frankreich). ZS: 140. Besonderes: Bektasi vergibt Foulelfmeter (52./Hausen).
Der FC Wolfenweiler-Schallstadt hat sein erstes Etappenziel unter Trainer Daniele Sanso erreicht. "Die ersten fünf Spiele waren für uns von enormer Bedeutung", sagte Sanso. Abgesehen von der Partie beim SC Lahr (0:3) traf der Aufsteiger zuletzt ausschließlich auf Gegner, die in der Tabelle hinter den "Wölfen" liegen. Zehn Zähler aus den letzten vier Begegnungen sollten nun das Polster auf die Abstiegszone ausreichend vergrößert haben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Wolfenweiler: Neumann, Klages, Holderer, Garnter (59. Hesse), Martins, Klein, Senftleber, Weber, Redzic (59. Woll), Flohr (71. Sievers), Leib (75. Häring). Tore: 1:0 Weber (27./FE), 2:0 Martins (29.), 2:1 Koch (45.+1), 3:1 Klein (62.), 4:1 Hesse (69.), 4:2 Ebner (81.), 5:2 Häring (90.+7). SR: Walter (Schwanau). Zuschauer: 100.