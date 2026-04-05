Verbandsliga-Kompakt: Heimserie des FC Teningen reißt im elften Anlauf

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt hat sein erstes Etappenziel unter Trainer Daniele Sanso erreicht. "Die ersten fünf Spiele waren für uns von enormer Bedeutung", sagte Sanso. Abgesehen von der Partie beim SC Lahr (0:3) traf der Aufsteiger zuletzt ausschließlich auf Gegner, die in der Tabelle hinter den "Wölfen" liegen. Zehn Zähler aus den letzten vier Begegnungen sollten nun das Polster auf die Abstiegszone ausreichend vergrößert haben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Wolfenweiler: Neumann, Klages, Holderer, Garnter (59. Hesse), Martins, Klein, Senftleber, Weber, Redzic (59. Woll), Flohr (71. Sievers), Leib (75. Häring). Tore: 1:0 Weber (27./FE), 2:0 Martins (29.), 2:1 Koch (45.+1), 3:1 Klein (62.), 4:1 Hesse (69.), 4:2 Ebner (81.), 5:2 Häring (90.+7). SR: Walter (Schwanau). Zuschauer: 100.