Verbandsliga kompakt: Hadamar gegen Hornau unter Zugzwang

Wiesbaden. Start der nächsten englischen Woche in der Verbandsliga Mitte. Gleich zum Auftakt am Freitagabend verlor der FV Biebrich mit 0:1 in Waldbrunn und verpasst somit die vorläufige Tabellenführung. Den ersten Platz könnte die SG Walluf nun am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Dietkirchen verteidigen. Möglicherweise kommen auch die TuS Hornau als neuer Tabellenführer infrage, sie sind allerdings im schweren Auswärtsspiel beim SV Rot-Weiß Hadamar gefordert. Nach zuletzt ergebnistechnisch schwachen Wochen will der SV Wiesbaden gegen Aufsteiger VfR Limburg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der SSC Juno Burg und der Türkische SV spielen als Aufsteiger bislang eine starke Runde, treffen im direkten Duell aufeinander. Ein Topspiel steigt beim TSV Steinbach Haiger II, der den FC Ederbergland empfängt. Ferner duellieren sich der FV Breidenbach und Aufsteiger Heuchelheim. Zum Kellerduell kommt es in Okriftel. Das noch punktlose Schlusslicht hat den Drittletzten Blau-Gelb Marburg zu Gast.