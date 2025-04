Verbandsliga kompakt: Für den Freiburger FC spitzt sich die Lage zu

Die fast schon frühsommerlichen Temperaturen im Breisgau und Markgräflerland eigneten sich für allerlei Outdoor-Freizeitaktivitäten am Freitag. Wer sich für Wandern oder Radfahren am Tuniberg entschied, konnte Winzer bei der Arbeit in Reben beobachten. Über 300 Fußballinteressierte wiederum entschieden sich für einen Besuch in der nahegelegen Möhlin Arena und sorgten "für eine tolle Kulisse", wie Hausens Trainer Jan Lindemann empfand.

"Wir haben sehr gut begonnen und eine gute erste Hälfte gespielt", so Gästetrainer Kevin Maier. Die SF Elzach-Yach gingen durch einen Eigentor in der 14. Minute in Führung und waren in den Minuten bis zur Pause mindestens ebenwürdig. Dann kam es zum Bruch. "Wir haben die ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel komplett verschlafen", so Maier. Seine Mannschaft wurde vom SV Kuppenheim hoch angelaufen und konnte sich nur selten befreien. Dennoch hatten die SF Elzach-Yach noch einmal einen Hochkaräter, um in die Partie zurückzukommen. Doch ausgerechnet der ansonsten so treffsichere Jonas Schmieder ließ die große Ausgleichschance beim Stand von 1:2 aus Gästesicht ungenutzt.





Tore: 0:1 Herbote (14./ET), 1:1 Schlegel (54.), 2:1 Kandic (59.), 3:1 Vögele (75.). SR: Feneis (Elsass). ZS: 200.