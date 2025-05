Verbandsliga kompakt: Freiburger FC blickt drittem Abstieg entgegen

Nach dem Unentschieden gegen die Mittelbadener sind die Chancen des FFC auf den Klassenerhalt nur noch theoretischer Art; der dritte Abstieg des Traditionsvereins in die siebtklassige Landesliga nach 1999 und 2009 ist kaum noch abzuwenden. Denn wer mag angesichts der Leistungen der Dietenbach-Elf in der langsam zu Ende gehenden Runde noch ernsthaft daran glauben, dass sie ausgerechnet die drei finalen Partien in Linx, gegen Denzlingen und in Elzach gewinnt und sowohl Hausen seine restlichen drei Spiele und Bühlertal deren zwei verliert?



Das vorletzte Heimspiel gegen Bühlertal war ein Spiegelbild so vieler Partien einer enttäuschenden Saison. Zum wiederholten Mal traf der FFC auf einen Gegner gleichen Kalibers, den zu besiegen er am Ende nicht imstande war. Elf Unentschieden in 29 Spielen sprechen eine deutliche Sprache und haben dem FFC schlussendlich das Genick gebrochen. Mit nur fünf Siegen hat keine Mannschaft, in welcher Liga auch immer, den Klassenerhalt verdient.



In einer ausgeglichenen Begegnung fing sich der FFC zum ungünstigsten Zeitpunkt, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, das 0:1: Nach einem Ballverlust von Laurin Ernst am eigenen Strafraum zwang Laurin Jülg FFC-Keeper Ramon Franz mit seinem Schuss zu einer Parade, die eine Ecke zur Folge hatte. Diese köpfte Jülg ein, unbedrängt am zweiten Pfosten stehend. Die FFC-Versuche in Hälfte zwei, das Spiel zu drehen, trugen nur einmal Früchte. Nach einer knappen Stunde war Lukas Dämpfle zur Stelle. Er drückte einen Abpraller über die Linie, nachdem Mehmet Kaya zuvor den Pfosten getroffen hatte. In der bitteren Stunde des so gut wie sicheren Abstiegs warf Trainer Mohamed Daoudi bereits einen Blick nach vorn: "Wir wollen eine charakterstarke Mannschaft aufbauen, die im Jahr eins die Landesliga hält und im zweiten oben angreift."





Tore: 0:1 Jülg (45.+1), 1:1 Dämpfle (57.). Schiedsrichter: Nemtinow (March-Buchheim). Zuschauer: 170.