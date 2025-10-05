Verbandsliga-kompakt: FC Wolfenweiler-Schallstadt erlebt ein Déjà-vu

Der SV 08 Laufenburg hat ein wildes Fußball-Verbandsligaspiel beim FC Wolfenweiler-Schallstadt mit 4:3 für sich entschieden. Die Gäste profitieren von einem frühen Platzverweis der Gastgeber.
Die Gesprächspartner während der Halbzeitpause auf der Haupttribüne des Lahrer Stadions an der Dammenmühle waren sich recht einig: Wenn an diesem verregneten Samstagnachmittag noch ein Pünktchen für den heimischen SC gegen die Singener herausspringe, müsse man schon eigentlich zufrieden sein. Denn die Gäste vom Hohentwiel entpuppten sich während der ersten 45 Minuten als äußerst starker Widersacher, der nicht unverdient mit 1:0 in Führung lag. "Sie haben uns viele Schwierigkeiten bereitet", fand auch SC-Trainer Sascha Schröder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SC Lahr: Leptig – Gutjahr, Zehnle, Stopp – Allgaier, Bross (56. Wirth), Kalt, Lehmann (79. Naletilic) – Fries, Kaufmann (79. Gießler) – Bandle. Tore: 0:1 Kebe (15.), 1:1, 2:1 Bandle (55., 67.), 3:1 Gutjahr (72.), 4:1 Naletilic (90.+2.). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg). Zuschauer: 130.
Den FC Wolfenweiler-Schallstadt und den SV 08 Laufenburg verbindet eine konstante Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit. Sechs Mal hatten beide Mannschaften im Vorfeld der Partie am Samstag in den zurückliegenden drei Spielzeiten gegeneinandergespielt. Das bessere Ende verbuchten zumeist "die Wölfe", die sich vier Mal durchsetzen konnten. Die Premiere eines direkten Duelles der beiden Aufsteiger in der Verbandsliga entschied nun aber der SV 08 Laufenburg überraschend für sich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Redzic (45.+1), 1:1 Novak (45.+3), 1:2 Klein (50.), 2:2 Martins (76.), 2:3 Armenio (84.), 2:4 Hanser (90.+1), 3:4 Holderer (90.+2.). SR: Roeck (Öhningen). ZS: 130. Rot: Braack (15./Wolfenweiler). Gelb-Rot: Esser (86./Laufenburg).
„Wir haben die richtige Antwort gegeben“, sagte Teningens Trainer Rainer Hannig angesprochen auf die Reaktion seiner Mannschaft auf die erste Saisonniederlage aus der Vorwoche. Auf schwer schwer bespielbarem Platz waren die Gastgeber bereits vor dem Seitenwechsel das dominante Team, verpassten es aber, sich abzusetzen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Siegert (4.), 1:1 Babic (45./FE), 2:1 Resch (47.), 3:1 Milardovic (53.) , 3:2 Konrad (82.), 4:2 Obika (90.+3). Schiedsrichter: Morat (Villingen-Schwenningen). Zuschauer: 200.
Der FC Auggen bleibt nach dem Auswärtssieg beim Aufsteiger im Verfolgerfeld des Spitzenreiters aus Teningen. Die erste gute Gelegenheit hatten die Gastgeber. Jonas Pies scheiterte aus spitzem Winkel an Auggens Keeper Stefan Lauer (29.). „Auf dem kleinen Platz gab es jede Menge Zweikämpfe, aber vor der Pause kaum Torchancen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tor: 0:1 Bischoff (35.). SR: Franke (Oberharmersbach). ZS: 200.