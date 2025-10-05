Verbandsliga-kompakt: FC Wolfenweiler-Schallstadt erlebt ein Déjà-vu

Die Gesprächspartner während der Halbzeitpause auf der Haupttribüne des Lahrer Stadions an der Dammenmühle waren sich recht einig: Wenn an diesem verregneten Samstagnachmittag noch ein Pünktchen für den heimischen SC gegen die Singener herausspringe, müsse man schon eigentlich zufrieden sein. Denn die Gäste vom Hohentwiel entpuppten sich während der ersten 45 Minuten als äußerst starker Widersacher, der nicht unverdient mit 1:0 in Führung lag. "Sie haben uns viele Schwierigkeiten bereitet", fand auch SC-Trainer Sascha Schröder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SC Lahr: Leptig – Gutjahr, Zehnle, Stopp – Allgaier, Bross (56. Wirth), Kalt, Lehmann (79. Naletilic) – Fries, Kaufmann (79. Gießler) – Bandle. Tore: 0:1 Kebe (15.), 1:1, 2:1 Bandle (55., 67.), 3:1 Gutjahr (72.), 4:1 Naletilic (90.+2.). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg). Zuschauer: 130.