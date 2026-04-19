Verbandsliga-Kompakt: FC Teningen nutzt Elzacher-Tiefschlafphase

Dem Teninger Josip Milardovic (in der Mitte neben Teamkollege Joel Thoma) gelingt gegen die SF Elzach-Yach ein Doppelpack in vier Minuten. – Foto: Achim Keller

Wir haben in der ersten Halbzeit zwei hundertprozentige Chancen vergeben und müssen dann froh sein, dass wir mit einem 1:1 in die Pause gehen", sagte VfR-Coach Erich Sautner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Keiner der angefragten Spieler des Gastgebers wollte nach der Partie einen Kommentar abgeben. Das herbe 0:4 tat weh und im Abstiegskampf schmerzte es doppelt. Die SVN-Mannschaft wirkte nach der 14. Saisonniederlage derart niedergeschlagen, als sei der Abstieg schon passiert. Ihr Trainer Jan Herdrich indes redete Klartext: "Es war einfach ein Klassenunterschied, das muss man ganz klar sagen." Für seine Mannschaft sei "fußballerisch, läuferisch und im zweikampftaktischen Verhalten" nichts zu holen gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. SV Niederschopfheim: S. Süme – Wagner, Müller, Götz, Giedemann (46. Reiß), Schaub (73. Seger), Pies (60. T. Möschle), Weingart, T. Süme (60. Leidinger), Priéto (66. E. Möschle), Weber. Tore: 0:1 Eschweiler (37.), 0:2 Sattler (45.), 0:3 B. Ernst (56.), 0:4 B. Ernst (68.). Schiedsrichter: Ruiz (Frankreich). Zuschauer: 172.

Vier Pflichtspiele in Folge war der FC Teningen zuletzt ohne Sieg geblieben. "Das macht was mit dir im Kopf. Umso wichtiger, dass wir rechtzeitig wieder in die Spur gekommen sind und die drei Punkte geholt haben", sagt FCT-Coach Rainer Hannig, bezogen auf das nächste Derby gegen den VfR Hausen. Beim zurückliegenden Derby brauchten die Teninger eine Halbzeit, um zu alter Stärke zurückzufinden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Teningen: Schienle, Ernst, Berger (41. Thoma), Hodel, Siegert, Milardovic, Hudic, Hoelle, Froß, Resch, Drumm. Elzach-Yach: N. Schindler, Volk, Winterhalter, Meier, Schmieder (83. Escher), Wernet, F. Bührer, C.Bührer (32. Klank), Trenkle (78. Thoma), J.L. Schindler, Agbozo. Schiedsrichterin: Sina Gieringer (Sinzheim). Tore: 1:0 Hodel (12.), 2:0 Resch (50.), 3:0, 4:0 beide Milardovic (58., 62.). Zuschauer: 200.

Eine unschöne Nachricht hatte die Laufenburger bereits vor der Reise an den Bodensee erreicht. Für Angreifer Sandro D’Accurso und den Club ist es zwar nicht ganz so arg gekommen, wie es nach der frühen verletzungsbedingten Auswechslung im vergangenen Heimspiel für möglich gehalten worden war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Romeo (15.), 2:0 Luci (68.). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg).

"Nach vorne hat es Singen sehr gut gemacht, defensiv waren sie aber komplett verwundbar. Wir haben das ausgenutzt", sagte "Wölfe"-Coach Daniele Sanso. Zum Klassenerhalt gratulieren lassen wollte sich Sanso nach der der Partie noch nicht. "Ich habe im Fußball zu viel gesehen", sagte er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0, 2:0 beide Klein (35./40.), 2:1, 2:2 beide Plavci (45.+2/FE/64.), 3:2 Faßbinder (67.), 4:2 Sievers (86.), 5:2 Hesse (90.+6). SR: Müller (Pittersdorf). ZS: 120.