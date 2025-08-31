Verbandsliga Kompakt: FC Teningen grüßt weiter von der Tabellenspitze

Der Fußball-Verbandsligist SV Niederschopfheim schafft ein 1:1 (0:0) im Aufsteiger-Duell beim FC Rot-Weiß Salem. Damit kann der SVN gut leben.
Nur zwei Niederlagen musste der FC Wolfenweiler-Schallstadt in der kompletten vergangenen Landesligasaison hinnehmen und wurde damit verdient Meister der Staffel zwei. Nach dem dritten Spieltag der aktuellen Verbandsliga-Saison stehen für den Aufsteiger bereits drei Niederlagen zu Buche, der FCWS wartet somit weiter auf den ersten Punktgewinn. Dies ist eine völlig neue Situation für die "Wölfe". "Wir müssen weiter Gas geben und das Vertrauen wieder in Köpfe kriegen", sagte Co-Trainer Daniele Sanso nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Lahr. Hinzu kommen für den FC Wolfenweiler-Schallstadt personelle Probleme, die der Verein so seit Jahren nicht kannte, klagt Sanso.
An mangelndem Einsatz und Mut fehlte es den "Wölfen" jedoch nicht, zudem zeigt die Formkurve nach oben. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Niederschopfheim (2:5) und Bühlertal (0:4) schied man vergangenen Mittwoch beim FC Teningen (2:3) durch ein Gegentor in der 90. Minute unglücklich aus dem südbadischen Pokal aus. Am Samstag gegen die Lahrer kam der Knockout nach starker zweiter Halbzeit, in der ein Unentschieden möglich gewesen wäre, ebenfalls erst sehr spät.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Wolfenweiler-Schallstadt: Neumann, Faßbinder, Häring, Holderer, Gartner (84. Linsenmaier), Hesse, Sievers (70. Martins), Klein, Hoss (59. Redzic), Gehring (55. Senftleber), Woll. Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle, Naletilic (78. Bross), Fries (89. Zeyer), Wirth (69. Gießler), Schumacher (75. Keita), Häußermann, Allgaier, Kalt, Gutjahr. Tore: 0:1 Naletilic (21.), 0:2 Kaufmann (86.) 0:3 Keita (87.) Schiedsrichter: Lenny Müller (Ottersdorf). Zuschauer: 175.
"In der ersten Halbzeit hat uns Salem etwas die Grenzen aufgezeigt", sagte der am Ende zufriedene Niederschopfheimer Trainer Jan Herdrich. "Die ersten Minuten waren wir nicht auf dem Platz. Obwohl alles top organisiert war, hat man gemerkt, dass eine dreistündige Anreise mit dem Bus eben doch etwas anderes ist als eine kurze Anreise."
In die Karten spielte den Gästen eine Rote Karte gleich nach der Pause für den Salemer Mentor Cakiqi wegen einer Tätlichkeit. In der 56. Minute gelang den Niederschopfheimern das 1:0 durch Tim Gerasch. Herdrich ärgerte sich etwas, dass der Ausgleich nach einem Standard fiel. Von diesem Moment an übernahm Salem trotz Unterzahl wieder die Initiative und kam in der Schlussphase zu weiteren Möglichkeiten. Mit vier Punkten aus drei Spielen liegt der SVN vorerst stabil und hätte vor Rundenbeginn nicht erwartet, dass der kommende Gegner SV Linx in der Tabelle hinter den Blauen liege.
Tore: 0:1 Gerasch (56.), 1:1 Kane (73.). Rot: Cakiqi (49./FCS). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg). Zuschauer: 300.
Der FC Teningen setzt seinen guten Saisonstart im Wörtelstadion fort. Für Trainer Rainer Hannig war der Auswärtssieg nie gefährdet, auch wenn die Kuppenheimer in der 88. Minute durch einen Kopfball des 1,94 Meter großen Lazar Mirkovic noch einmal bis auf 2:3 herankamen. "Wir sind geduldig geblieben gegen eine Mannschaft, die praktisch mit zehn Spielern verteidigt und ausnahmslos auf lange Bälle setzt", sagte Hannig. Nach der Teninger Führung per Foulelfmeter durch Niklas Froß (13.) kamen die Gastgeber zwar durch Nikola Kandic zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel aber spielten die Gäste ihre technische Überlegenheit aus: Stephan Stübbe und Maximilian Resch erhöhten auf 3:1. Die beiden Teninger Offensivkräfte trafen zudem jeweils einmal Aluminium. "Allzu große Euphorie ist aber fehl am Platz", dämpfte Hannig die Begeisterung. "Es wird noch eine harte Saison werden."
In den vergangenen beiden Landesliga-Jahren war der SV 08 Laufenburg zuhause eine Macht: Nur zwei von 30 Spielen im Waldstadion gingen verloren. Bisher lässt es sich gut an, dass der Aufsteiger auch in der Verbandsliga auf seine Heimstärke setzen kann. Mit 4:0 gegen den VfR Hausen gewannen die Laufenburger Fußballer (gemäß SV 08 vor rund 500 Zuschauern) am Sonntag auch ihr zweites Heimspiel der Saison.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Knab (23.), 2:0 Gläsemann (69.), 3:0 S. Schmidt (85.), 4:0 Esser (90.+3/ FE). Schiedsrichter: Eiletz (Rheinfelden).
Die Elztäler verpassten am Hohentwiel einen durchaus möglichen Punktgewinn. "Ein Unentschieden wäre hochverdient gewesen", urteilte Sportfreunde-Trainer Kevin Maier. Südstern Singen ging zwar durch den 36-jährigen Routinier Nedzad Plavci und Papa Ibou Kebe mit 2:0 nach einer guten halben Stunde in Führung; Claudius Bührer hätte jedoch auch hier für die Gäste schon treffen können, scheiterte aber in einer Eins-zu-eins-Situation am Singener Torhüter Mergim Haziri. "Wir hatten schon in der ersten Halbzeit Platz für Tempogegenstöße, haben es aber nicht schlau ausgespielt", stellte Maier fest. Nach der Pause fanden die Elzacher offensiv besser in die Partie, spielten laut ihres Trainers nun "richtig guten Fußball". Nach dem Anschlusstreffer von Raphael Dick vergaben Claudius Bührer, Jan-Luca Schindler und Dominik Klank hochkarätige Möglichkeiten, um zum Ausgleich zu kommen. Am Samstag, 15 Uhr, erwartet Elzach-Yach den Bezirkskonkurrenten FC Auggen in der Werner-Gießler-Arena.
Die Partie hätte für die Gastgeber nicht besser beginnen können: Marco Anlicker zog in der 5. Minute aus 25 Metern ab – und der Ball schlug formvollendet im Torwinkel ein. Nach der Auggener Führung wurden die Gäste aktiver, spielten ein hohes Pressing, kamen aber zu keiner echten Torchance, weil die Abwehr des FCA äußerst sicher stand. "Wir haben bei Ballverlusten schnell und aufmerksam wieder zurückgearbeitet", stellte der Auggener Trainer Marco Schneider fest. So kamen die Markgräfler tatsächlich zur zweiten Chance der Partie: Nico Ziegler schickte Jonathan Ehret auf die Reise, der den SCP-Keeper Nino Trost zu einer Glanzparade zwang. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Ehret mit einem Assist: Er bediente den eingewechselten Giuliano Scalici, der seinen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball überlegt zum 2:0 im kurzen Eck versenkte (54.). Auch im weiteren Verlauf ließen die Einheimischen im Lettenpark den Pfullendorfern keine Möglichkeit mehr, noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Anlicker traf sogar in der 80. Minute noch einmal die Latte. "Obwohl wir den 120 Pokalminuten vom vergangenen Mittwoch Tribut zollen mussten, haben wir so gut wie nichts zugelassen", stellte Schneider erfreut fest. Bedingt durch die Kräfteverschleiß musste er viel durchwechseln, "ein Qualitätsabfall war aber nicht zu erkennen". Als Tabellenvierter geht Auggen damit gestärkt in die Auswärtspartie am kommenden Samstag bei den SF Elzach-Yach.