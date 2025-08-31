Verbandsliga Kompakt: FC Teningen grüßt weiter von der Tabellenspitze

Nur zwei Niederlagen musste der FC Wolfenweiler-Schallstadt in der kompletten vergangenen Landesligasaison hinnehmen und wurde damit verdient Meister der Staffel zwei. Nach dem dritten Spieltag der aktuellen Verbandsliga-Saison stehen für den Aufsteiger bereits drei Niederlagen zu Buche, der FCWS wartet somit weiter auf den ersten Punktgewinn. Dies ist eine völlig neue Situation für die "Wölfe". "Wir müssen weiter Gas geben und das Vertrauen wieder in Köpfe kriegen", sagte Co-Trainer Daniele Sanso nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Lahr. Hinzu kommen für den FC Wolfenweiler-Schallstadt personelle Probleme, die der Verein so seit Jahren nicht kannte, klagt Sanso.

An mangelndem Einsatz und Mut fehlte es den "Wölfen" jedoch nicht, zudem zeigt die Formkurve nach oben. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Niederschopfheim (2:5) und Bühlertal (0:4) schied man vergangenen Mittwoch beim FC Teningen (2:3) durch ein Gegentor in der 90. Minute unglücklich aus dem südbadischen Pokal aus. Am Samstag gegen die Lahrer kam der Knockout nach starker zweiter Halbzeit, in der ein Unentschieden möglich gewesen wäre, ebenfalls erst sehr spät.

Wolfenweiler-Schallstadt: Neumann, Faßbinder, Häring, Holderer, Gartner (84. Linsenmaier), Hesse, Sievers (70. Martins), Klein, Hoss (59. Redzic), Gehring (55. Senftleber), Woll. Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle, Naletilic (78. Bross), Fries (89. Zeyer), Wirth (69. Gießler), Schumacher (75. Keita), Häußermann, Allgaier, Kalt, Gutjahr. Tore: 0:1 Naletilic (21.), 0:2 Kaufmann (86.) 0:3 Keita (87.) Schiedsrichter: Lenny Müller (Ottersdorf). Zuschauer: 175.